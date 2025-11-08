Fehér házi források szerint Magyarország egy évre kapott mentességet az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, és 466 milliárd forint elköltését vállalta

A Reuters Fehér Házi forrása szerint Magyarország egy évre kapott mentességet az orosz olajra és gázra kivetett amerikai szankciók alól.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Orbán Viktor péntek esti sajtótájékoztatóján bejelentette a Török Áramlat (orosz gáz) esetében és a Barátság vezeték (orosz olaj) szankciómentességét. Azt mondta, hogy „ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség". A budapesti amerikai nagykövetség sajtóközleményéből nem derül ki, hogy időkorlát nélküli vagy egyéves a mentesség, mert abban egyáltalán nem említették a szankciómentességet.

A magyar külügy által reggel kiküldött közlemény szerint Szijjártó Péter azt mondta, hogy „a szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül". Itt nem egyértelmű, hogy a korlátozás nélkül a beszerzés mennyiségére vagy az idejére vonatkozik.

Szijjártó közölte, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták, kettőt - köztük a Paks II atomerőműre vonatkozót - pedig szombaton adnak be. „Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik. Tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II. beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen" - hangsúlyozta.

Az amerikai nagykövetség közleményéből kiderülnek további részletek arról, hogy milyen üzletekkel köthették össze a szankciómentességet:

114 millió dolláros nukleáris fűtőelem vásárlás,

600 millió dolláros LNG-vásárlásról

700 millió dolláros védelmi beszerzésről és a két ország közötti tudományos együttműködés kiterjesztéséről is.

A számszerűsíthető tételek alapján a magyar kormány 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 466 milliárd forint elköltését vállalta.

Szó van még ezen felül amerikai kisméretű moduláris nukleáris erőművek vásárlásáról is. Ez egyelőre egy 20 millárd dollár értékű szándéknyilatkozat, akár 10 ilyen SMR vásárlásáról, de Szijjártó Péter jelezte, hogy nincs még konkrét döntés, hogy hány darabot vesz Magyarország, az ár is ettől függ majd. (Ezeket korábban úgy jellemezte Szijjártó, hogy „egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni”; hogy ezek pontosan micsodák is, arról itt olvasható egy igen részletes magyarázó cikkünk.)

A magyar kormánynak fontos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újrakötéséről nem egyeztek meg a felek.

