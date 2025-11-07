Trump szerint Orbán sikeres lesz a következő választáson, de az ellenfelét nem ismeri

Egy órás késéssel Orbán Viktor konvoja megérkezett a Fehér Házba. Donald Trump az ajtóban fogadta a miniszterelnököt. Mielőtt bementek az épületbe, megkérdezték az amerikai elnöktől, hogy találkozik-e Budapesten Vlagyimir Putyinnal és Magyarország kaphat-e felmentést az orosz olaj elleni szankciók alól. Trump azt mondta, a találkozóra mindig van esély, a második kérdésre pedig azt válaszolta, hogy Orbán egy nagyszerű vezető.

A két politikus után a magyar tárgyalódelegáció (Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Bíró Marcell, Máté János, Kaminski Fanny) is bement a Fehér Házba.

Trump és Orbán közös sajtótájékoztatót tartott. Trump azzal kezdte, hogy kereskedelemről, energiáról és az orosz-ukrán háborúról tárgyalnak majd. Aztán belekezdett az amerikai belpolitikai témákba és Joe Bident szidta.

Orbán azt mondta, a demokrata kormány alatt rossz volt az amerikai-magyar viszony, de Trump helyreállította a kapcsolatot. Arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború prioritás Magyarország számára.

Trump az orosz olaj ellen kivetett amerikai szankciókról azt mondta, hogy még tárgyalnak a kérdésről, mert a tenger nélküli Magyarország nehezen jut olajhoz. Orbán azt mondta, hogy az orosz olaj lesz az egyik legfontosabb tárgyalási témájuk. Az adriai kőolajvezeték egyelőre nem lehet az ország elsőszámú beszerzési útvonala, de a jövőben azzá lehet tenni.

Trump azt mondta, a menekültpolitikája miatt mindenki tiszteli Orbánt, sokan pedig szeretik is. Ő tiszteli és szereti is. Szerinte Orbán nagyon sikeres lesz a következő magyar választáson. Az ellenfelét egyébként nem ismeri.

Trump azt mondta, Orbán jól ismeri Putyint, és a magyar miniszterelnök szerint nemsokára véget vethetnek a háborúnak. Orbán arról beszélt, hogy csak az amerikai és a magyar kormány békepárti, mindenki más a háborút támogatja Európában.

Trump az EU-nak azt üzente, hogy tisztelniük kellene Orbánt, mert igaza volt a menekültekkel kapcsolatban. Ráadásul a magyar kormány a védelmi kiadásait is megemelte a NATO által kért GDP 2 százalékra. Orbán azzal dicsekedett, hogy Magyarországon nulla illegális bevándorló van, és panaszkodott, hogy napi 1 millió eurót kell fizetnünk az EU-nak a menekültpolitikánk miatt.

Trump azt mondta, szinte minden európai vezető a barátja. Nekik is elmondta, hogy tisztelniük kellene Orbánt. Majd arról beszélt, hogy Biden megnyitotta az amerikai határokat, de ő kitoloncolta az illegális bevándorlókat. Szerinte sokan azért nem tisztelik Orbánt, mert irigyek rá. Pedig nagyobb szíve van, mint bárkinek. Orbán arról beszélt, hogy nem azért jött Trumphoz, hogy segítsen neki rendezni az EU-s vezetőkhöz fűződő kapcsolatát. Hanem azért, hogy egy új aranykor következzen a két ország kapcsolatában.

Trump azt mondta, a budapesti csúcstalálkozó megtartásának legnagyobb akadálya, hogy az oroszok nem akarnak megállni a fronton. De nemsokára véget vet a háborúnak, amit egyébként Bidentől örökölt.

A sajtótájékoztató egy pontján Trump hosszú percekig beszélt az amerikai inflációról, és szidta Bident. Majd megkérte Karoline Leavitt Fehér Házi szóvivőt, hogy mondja el, az NBC miért fake news. Orbán több mint 10 percig meg sem tudott szólalni.

Mik lesznek a fő kérdések?

A sajtótájékoztató után a két delegáció zárt ajtók mögött, munkaebéd keretében tárgyal. A legnagyobb várakozás azt övezi, Orbánnak sikerül-e mentességet kicsikarnia Magyarország számára az Egyesült Államok által az orosz olajvállalatokra kivetett szankciók alól, és ha sikerül, meddig (példának okáért a 2026 áprilisi választások előtt vagy utánig), és milyen áron (azaz mit ígér be ezért cserébe Orbán Trumpnak a magyar költségvetés kárára).

Trump korábban is beszélt már arról, hogy az orosz energiát vásárlók nyakába magas vámokat fog sózni, de úgy tűnt, Orbán Viktor lecsózás közben egy időre meggyőzte arról, hogy Magyarország és Szlovákia nem tud leválni az orosz olajról. Azóta Trump bekeményített, szankciókat vetett ki a Lukoilra és a Rosznyeftre, és azt mondta, bár Orbán kért ez alól mentességet, nem kapta meg.

Az orosz olaj mellett egyéb gazdasági kérdések is terítéken lesznek. A kormánypárti politikusok előzetesen minden képzeletet felülmúló gazdasági megállapodásokat lengettek be, hadiipari, nukleáris bizniszekkel.

A mini-atomerőművekre egyre gyakrabban utalgattak a kormánytagok, a nukleáris megállapodást Szijjártó Péter már aláírta. (A kis moduláris atomerőművekről itt írtunk bővebben.) Ennek fontos előzménye volt, hogy a Trump-adminisztráció a nyáron feloldotta a Paks II. építésében való amerikai részvételre kivetett szankciókat, amelyeről még Joe Biden döntött

Előzmények

Hatodszorra találkozik ma Orbán Viktor Donald Trumppal, ebből ez a második olyan találkozó, amin Trump hivatalban levő elnökként vesz részt. A miniszterelnök óriási pereputtyal, miniszterekkel, tanácsadókkal, vállalatvezetőkkel, kormánypárti újságírókkal és politikai influenszerekkel együtt érkezett Washingtonba.

Nagy kérdés, hogy a megutaztatott influenszerek és propagandisták által keltett óriási mesterséges zaj mögött mekkora lesz a Trump-Orbán találkozó valódi eredménye, azon kívül, hogy a teljes kormánypropaganda már a kegyencjárat indulása előtt olyan lendülettel hirdetett győzelmet, mintha nem lenne holnap.

A Trump és Orbán közti látványos baráti kapcsolatnak eddig viszonylag kevés eredménye volt Trump második beiktatása óta. Igaz, Rogán Antalt levették a szankciós listáról (nagy segítség ez a magyar családoknak), illetve visszavonták a magyar állampolgárokkal szembeni beutazási korlátozásokat, ennek a hatása az USÁ-ba utazók számára természetesen kézzelfoghatóak, a kettős adóztatásról szóló egyezmény azonban még mindig érvényben van.

Információnk szerint a Fehér Házban hatan tárgyalnak majd az amerikaiakkal a Donald Trumppal folytatott munkaebéden: Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.