Orbán 7000 milliárd forintos ígérettel venné meg Trump jóindulatát és a reményt

Az Orbán Viktor vezette kormánydelegáció „idegen érdek érdekében” köt majd nukleáris energetikai megállapodást Washingtonban – legalábbis ha abból indulunk ki, hogy mit írt a Westinghouse nevű amerikai cégről néhány éve az egyik fideszes propagandalap, a Bennfentes. Amikor ugyanis Jávor Benedek egy interjúban arról beszélt, hogy a Roszatom tüzelőanyagát ki lehet váltani az amerikai Westinghouse tüzelőjével, azzal szerintük „egyértelművé tette, hogy valamely idegen érdek érdekében beszél”, idézte fel ezt az ellenzéki politikus egy friss posztja.
Ehhez képest Szijjártó Péter külügyminiszter stábja magyar idő szerint péntek hajnalban arról küldött ki sajtóközleményt, hogy kormányközi nukleáris megállapodást írnak alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Márpedig ennek főszereplője a sajtóhírek és Szijjártó korábbi tárgyalásai szerint történetesen a Westinghouse lesz. De hát ahogy a kormányzati kommunikáció képes volt különbséget tenni a korábbi Biden-féle és brüsszeli szankciók (háborúpártiak!) és a Trump-féle szankciók (békepártiak!) között, nyilván erre is lesz egy magyarázat, hogy most már miért nem idegen érdek, ami két és fél éve még az volt.
A mostani miniszteri közlemény szerint a megállapodás három területre terjed ki: „nukleáris fűtőelemek, az elhasznált fűtőelemek megfelelő tárolása és a kis nukleáris erőművek”. A bejelentés túl sok részletet nem tartalmazott, csak annyit írt a Szijjártó-stáb, hogy
A Bloomberg ugyanakkor megszerezte a viszonylag részletes listát arról, hogy miről állapodhat meg a két delegáció. Rengeteg pénzről, pontosabban rengeteg pénzzel kecsegtető ígéretekről van szó – a teljes magyar energetikai vállalás a lap által megszerzett és közzétett számok alapján csaknem 7000 milliárd forint. Igaz, mint a listából látszik, ebben a nukleáris energián túl földgáz, egészen pontosan LNG-vásárlás is szerepel:
A magyar kormány tehát a dolgok mostani állása szerint 700 millió dollárt költene és egy 20 milliárd dolláros ígérvényt tenne le Trump elnök asztalára. Átváltva és összeadva ez hatalmas összeg, bár a közel 7000 milliárdból csak mintegy 230-240 milliárd forint a tényleges kiadás. Ez pedig már nem sok, hiszen idén már október közepére több mint 700 milliárd forintot költött Magyarország az orosz földgáz vásárlására – ehhez képest azt egyelőre nem is tudni, hogy a 200 milliárd forintos LNG-üzletet (ha tényleg annyi lesz) hány év alatt kell lebonyolítani.
