Szijjártó Péter büszkélkedik: idén 238 milliárd forinttal többet költöttek a magyarok az oroszok háborújának finanszírozására

„Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás. Most már túl vagyunk a 6 milliárd köbméteren idén, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg” – ezzel büszkélkedett szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Miközben az uniós tagállamok az orosz-ukrán háború kitörése óta igyekeznek minél jobban függetlenedni az orosz energiahordozóktól, a magyar kormány földrajzi adottságaira hivatkozva nemcsak fenntartja a függőséget Oroszországtól, hanem még növeli is a vásárolt mennyiségeket. Pedig, ahogy arról nemrég egy energiapiaci elemző beszélt a 444-nek, az orosz energiahordozókról való leválásunk ma már nem is igazán anyagi és nem infrastruktúra kérdése, csupán politikai akaraté. Miközben ma már nemcsak „Brüsszel”, hanem Donald Trump amerikai elnök is arról beszél, hogy az orosz energia vásárlói a háború legfőbb finanszírozói (bár ő, nyilván már csak a nagyságrendek miatt is, Kínát és Indiát nevesítette).

A függőség fenntartása, sőt növelése azonban nemcsak elvi kérdés, hanem azt is jelenti Trump érvelése szerint, hogy egyre több pénzzel finanszírozza a kormány Putyin háborúját a magyar adófizetők pénzéből. A Centre for Research on Energy and Clean Air havi kimutatásai alapján Magyarország idén 1,86 milliárd euró értékben vásárolt földgázt Oroszországtól, ez jelenlegi árfolyamon számolva 725 milliárd forint. Szijjártó kijelentése, miszerint idén megdől a rekord, a kifizetett összegekben is visszaköszön. Tavaly szeptember végéig ugyanis 1,25 milliárd eurót, vagyis 487 milliárd forint fizettünk az orosz gázért. Vagyis idén 238 milliárddal több pénzzel finanszírozzuk az oroszok háborúját idén.

Mindezzel párhuzamosan egyébként az EU látványosan csökkentette idén eddig a vásárlásait, hiszen a tavalyi 17,7 milliárd euró után idén szeptember végéig 12,4 milliárd euróért vásárolt orosz energiahordozót