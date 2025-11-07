Republikánus és demokrata szenátorok együtt kérik Orbánt, ne vegyen több orosz olajat

A szenátorok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Magyarország még csak jelét sem adja, hogy csökkenteni szeretné függőségét az orosz energiahordozóktól. A képviselők sürgetik Orbánt, hogy tartsák magukat az Európai Unió júniusi javaslatához, amely szerint 2027-re meg kellene szüntetni az orosz importot – derül ki a Bloomberg által ismertetett határozatból.

A javaslatot tíz szenátor írta alá, köztük a republikánus Roger Wicker (Mississippi), Thom Tillis (Észak-Karolina) és Mitch McConnell (Kentucky), valamint a demokrata Jeanne Shaheen (New Hampshire), Chris Van Hollen (Maryland) és Chris Coons (Delaware).

Orbán Viktor pénteki találkozóján arról is próbálja majd meggyőzni Donald Trumpot, hogy Magyarország továbbra is vásárolhasson orosz kőolajat. A Washingtonba utazó népes delegáció tagja Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is.

„Vlagyimir Putyin háborús bűnös, aki Oroszország energiaexportját arra használja, hogy finanszírozza gyilkos agresszióját” – fogalmazott Tillis szenátor közleményében. „Ez a határozat világos üzenet: nem engedhetjük, hogy az energiaszektor függősége egy kegyetlen diktátor fegyverévé váljon.”

Shaheen szenátor hozzátette: „Európa rendkívüli eredményeket ért el abban, hogy leváljon Moszkva energiarendszeréről, Magyarország lépései azonban továbbra is aláássák a közös biztonságot és bátorítják a Kremlt.”

Októberben az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listára tette Oroszország két legnagyobb olajtermelőjét, a Rosznyefty és a Lukoil vállalatokat, miután Trump sikertelenül próbálta rávenni Putyint tűzszünet megkötésére.