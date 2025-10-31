Trump: Orbán felmentést kért az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, de mi nem adtuk meg neki

„Mentességet kért Orbán Viktor az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de nem adtuk meg neki” – jelentette ki Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva az Air Force One fedélzetén.

A magyar miniszterelnök jövő héten utazik Washingtonba az amerikai elnökhöz, a találkozó legfontosabb témája lesz az energiaellátás, az amerikaiak ugyanis elvárják, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról. Orbán állítása szerint hónapok óta dolgozik azon, hogy megváltoztassa Washington véleményét a kérdésről.A pénteki rádióinterjúban kijelentette:

„Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, mi ki vagyunk szolgáltatva a szállítási útvonalaknak, mondta, hozzátéve, hogy meg kell értetni velük a nehézségeinket, hogy kivételeket engedjenek az oroszokat sújtó szankciók alól.”

