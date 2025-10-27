Amerika elvárja, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról

Amerika elvárása, hogy az olyan országok, mint Magyarország, Törökország és Szlovákia, amelyek még mindig vesznek orosz olajat és földgázt, váljanak le az orosz energiahordozókról - mondta Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban.

A beszélgetés apropója az volt, hogy Donald Trump pár napja szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyefty ellen, az interjú pedig azzal indult, hogy valóban kapott-e haladékot Magyarország a leválásra. Whitaker arról beszélt, Magyarország, szemben a szomszédaival, nem készített tervet és nem tett aktív lépéseket a leválásra. A NATO-nagykövet arról beszélt, a következő években le kell válni, Amerika pedig segít ebben.

Korábban Trump is elvárta a leválást, majd pár nappal később Orbán Viktor telefonon meggyőzte, hogy ezt földrajzi okokból nem lehet megvalósítani.