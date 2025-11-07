Orbán: Magyarország általános szankciómentességet kapott a Barátság kőolajvezetékre és a Török áramlatra

„Magyar napot tartottunk Washingtonban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján, miután véget értek pénteki a tárgyalások Donald Trumppal és csapatával. Elmondása szerint a miniszterek és egyéb üzletemberek, aki Orbánnal tartottak az Egyesült Államokba, este kilenc után még mindig tárgyalnak.

„Két, egymással szövetségesi viszonyban álló állam vezetői tárgyaltak egymással” – mondta Orbán, aki szerint nincsenek stratégiai ütközések, a két ország érdekei egyeznek. Vannak egyezések az érdekekben, ezekről tárgyaltak is hosszasan.

Szankciómentesség

„Első és legfontosabb dolog, a rezsicsökkentést sikerült megvédeni” – mondta Orbán, majd bejelentette, hogy az Oroszországból érkező olajra és a Török áramlaton keresztül érkező orosz földgázra általános szankciómentességet biztosított az amerikai vezetés. „Ez egy általános és időkorlátmentes egyezség”, és konkrétan a Barátság kőolajvezetékre és a Török áramlatra vonatkozik.

Az amerikaiak az orosz olajipari vállalatoktól vásárló cégeket szankcionálják, ez alól mentesült most Magyarország. Ahogy Orbán is elmondta, az EU-s szankciókkal kapcsolatban az EU vezetőivel lesznek a tárgyalások. A meglévő gázszállítási források mellé újabbakat teszünk” – Szijjártó szerint ötéves szerződést köthetünk egy amerikai beszállítóval LNG gáz vásárlására.

Nukleáris együttműködés

„A Westinghouse bekapcsolódik Magyarország nukleáris energiaiparába” – mondta Orbán, eszerint a kormány korábbi várakozásai bejöttek az energetikával kapcsolatban. Orbán szerint fűtőanyagot fognak vásárolni a magyarok az Egyesült Államokból. Emellett amerikaiaktól fogunk vásárolni az új típusú, kisméretű amerikai moduláris reaktorokból, továbbá fűtőelemek tárolására alkalmas modernebb technológiát is szállítani fognak az amerikaiak. A Paks 2-re vonatkozó korábbi szankciókat is elvetette az amerikai kormány.

Egyéb együttműködések

Orbán szerint új pénzügyi együttműködés kialakításáról egyeztek meg Trumppal, és arról is megegyeztek, hogy amerikai beruházások érkeznek a magyar űriparba és a hadiipar szintjén is lesznek együttműködések. „A béketeremtést folytatni kell, Magyarország kifejezetten ajánlja a képességeit” - mondta Orbán, aki szerint Trumppal abban maradtak, hogy „a budapesti találkozó napirenden van, és amikor ennek előfeltételei előállnak, a találkozó létrejön”.