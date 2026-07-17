Mint disznók elé gyémántot szórni – így lendült át a Fidesz a héten a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé

POLITIKA

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Az elmúlt 5 napban:

  • Havasi Bertalan nekiment Gulyás Gergelynek,
  • Ferencz Orsolya nekiment a Fidesznek,
  • a Vadhajtások nekiment Ferencz Orsolyának,
  • mindenki, aki szereti a Fideszt, nekiment Nyerges Csengének,
  • mert Nyerges Csenge dobta Orbánt Toroczkaiért,
  • Ábrahám Róbert és Deák Dániel freestyle iszapbirkózást mutatott be a közösségi médiában,
  • Navracsics Tibor úgy szólt be a Tiszának, hogy a NER-be sikerült belerúgnia,
  • Orbán Viktorról az a Kacsoh Dániel szedte le a keresztvizet, aki egy éve még a védhetetlent védte teljes mellszélességgel,
  • hogy végül Trombitás Kristóf tegyen mindenkit inasba.

A Fidesz alig néhány nap alatt lendült át a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé, és hol van még a hét vége!

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