Mint disznók elé gyémántot szórni – így lendült át a Fidesz a héten a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé

Az elmúlt 5 napban:
A Fidesz alig néhány nap alatt lendült át a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé, és hol van még a hét vége!
Haladjunk sorjában, hogy ne vesszenek el fontos dolgok, előzmények emitt.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Atomvillanáshoz mérhető megvilágosodások történnek ezen a nyáron.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
„Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni” – közölte az előző kormány űrbiztosa.
Nem lesz többé parlamenti képviselő.
„A tor” című Facebook-posztjában elmélkedett egyet a volt miniszter, aki arra jutott, hogy Magyarország többet érdemel.
Magyar Péter szerint akár aláírja a módosítást, akár nem, Sulyok Tamás napokon belül menni fog. Azt pedig sajnálja a miniszterelnök, hogy Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető nem mondott le korábban. Ez volt a parlament hétfői ülésnapja percről percre.
Mintha nem értenék a Fideszben, hogy miről van szó, amikor valaki az előző rendszer bűneit emlegeti. Mintha új lenne nekik, hogy rendszerszintű korrupció, lélekölő propaganda és sok mesés meggazdagodás volt. A választási vereségért arctalan felelősöket hibáztatnak: névtelen fideszes nyomásgyakorlókat, luxizó kullancsokat és félretájékoztató kutatókat.
A Fidesz egyik alapítója szerint kialakult egy olyan arculat, hogy a Fidesz bármilyen szinten is oroszpárti lenne, de ezzel szembe kell helyezkedniük.
„Te vagy az, Dani! A te pökhendi, arcoskodó, de gyáva és megalkuvó személyiséged az”. Annyira nem érdekelnek senkit, hogy már csak egymást tudják ütni a Fidesz online katonái.