Mint disznók elé gyémántot szórni – így lendült át a Fidesz a héten a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé

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Az elmúlt 5 napban:

Havasi Bertalan nekiment Gulyás Gergelynek,

Ferencz Orsolya nekiment a Fidesznek,

a Vadhajtások nekiment Ferencz Orsolyának,

mindenki, aki szereti a Fideszt, nekiment Nyerges Csengének,

mert Nyerges Csenge dobta Orbánt Toroczkaiért,

Ábrahám Róbert és Deák Dániel freestyle iszapbirkózást mutatott be a közösségi médiában,

Navracsics Tibor úgy szólt be a Tiszának, hogy a NER-be sikerült belerúgnia,

Orbán Viktorról az a Kacsoh Dániel szedte le a keresztvizet, aki egy éve még a védhetetlent védte teljes mellszélességgel,

hogy végül Trombitás Kristóf tegyen mindenkit inasba.

A Fidesz alig néhány nap alatt lendült át a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé, és hol van még a hét vége!

Haladjunk sorjában, hogy ne vesszenek el fontos dolgok, előzmények emitt.