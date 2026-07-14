Navracsics Tibor: A Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon

„A forradalmi elit most tort ül.”

– kezdte drámai posztját Facebookon Navracsics Tibor korábbi területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

Miután posztjában hosszasan levezette, hogy számszerűen a magyar társadalom többsége nem támogatja a 17. alkotmánymódosítást, Navracsics úgy fogalmaz,

„Akármit is gondoljunk a TISZA módosító javaslatának tartalmáról, abban egyetérthetünk, hogy a párt és a kormány ennél a vitánál is pontosan úgy járt el, mint a Fidesz tette az elmúlt tizenhat év nagy részében.”

Tehát a volt fideszes miniszter szerint a Tisza ugyanúgy járt el a vitában, ahogy azt a demokrácia halálát Gulyás Gergely kivételével feketében gyászoló Fidesz tette.

Navracsis aztán sorolja, hogy ő hogyan helyezkedett szembe ezzel a gyakorlattal (az elmúlt 16 évre visszagondolva különösebb eredmények nélkül), ezt a részt külön nem szemlézném. Végül a volt miniszter arra, jut, hogy