Németh Zsolt szerint Magyarországnak el kell indulnia az orosz gazdaságtól, politikától való függetlenedés útján

Nem tartható fenn az Európai Unióval kapcsolatban az a fajta differenciálatlan és általános konfrontáció, ami korábban volt - többek közt erről beszélt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Németh Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz egykori alapítója szerint pártja akkor hű önmagához, ha visszatér ahhoz az Európa iránt elkötelezett magatartáshoz, ami egyébként működésének, történelmének meghatározó vonulata volt, egyébként pedig örül annak, hogy az uniós pénzek megindultak Magyarország felé, bár úgy véli, hogy ez valószínűleg akkor is így lett volna, ha a Fidesz nyer.

A beszélgetés legizgalmasabb része az volt, amikor Németh az Oroszországgal való viszonyt boncolgatta. Szerinte ugyanis kialakult egy olyan arculat, hogy a Fidesz bármilyen szinten is oroszpárti lenne, de ezzel szembe kell helyezkedniük.

„Látnunk kell azt, hogy az oroszországi magatartás az elmúlt években egyfajta hibrid fenyegetést jelentett, és ezt a hibrid fenyegetést komolyan kell venni, és Magyarországnak is el kell indulnia a bizonyos értelemben vett függetlenedésnek az útján, az orosz gazdaságtól, politikától való függetlenedésnek az útján.”

Németh még június közepén egy Facebook-posztban azt fejtegette, hogy a Fidesznek szembe kell néznie a kül- és belpolitikai kérdésekkel, és „egy, a jövő felé mutató félfordulatot kell végrehajtania.”

Akkor azt is írta:

„A Fidesz-kormány túltolta az Európa-ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos, konzervatív patrióta irányhoz.”

Azt az álláspontját a mostani interjúban is tartotta, mondván, a félfordulatra szükség van, és amennyiben Magyarország ezt a félfordulatot végrehajtja, akkor ebben a Fidesznek támogatnia kell a kormányzatot.