Már az a mandineres is rossznak látja Orbán kormányzását, aki szerint a tavalyi Pride-ot a Fidesz nyerte

Bár az elmúlt 16 évben nagy volt a verseny, mégis csak kevesen tudtak eljutni a szervilizmusnak arra a csúcsára, ahol azzal hitegették magukat és a közönségüket, hogy Orbán Viktor akkor is győz, amikor veszít. Ők voltak azok, akik már abba is képesek belelátni Orbán Viktor diadalát, hogy 2025 nyarán a törvényi tiltást semmibe véve soha nem látott tömeg vonult fel a Budapest Pride-on. A logikai bravúrt aznap a Mandiner hajtotta végre. Kacsoh Dániel főszerkesztő-helyettes vágyvezérelt gondolkodással vádolta a Telexet, amiért úgy értékelte a kormányzati tiltás totális csődjét, hogy Orbán felköpött, és aláállt. A megingathatatlan Kacsoh szerint nem az történt, hogy a kétharmados hatalom nem tudott érvényt szerezni a saját törvényének, miután Orbán Viktor megüzente, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. A Mandiner főszerkesztő-helyettese akkor is úgy látta, hogy ezzel „bevált Orbán Viktor mesterterve”.

„Orbán évértékelőjében jelezte, ne bajlódjanak a szervezők az idei Pride előkészítésével – indult is a cirkusz! Most azt írják és sulykolják: ez béna dolog volt, hiszen így még többen mentek el, az eseményt megtartották, a Fidesz lebőgött. Csakhogy alighanem minden pont úgy alakult, ahogy el volt tervezve, vagyis bevált Orbán mesterterve: az ellenzék eggyé vált a Pride-dal. Amit a felmérések szerint Magyarországon a többség ellenez” - elemezte a helyzetet Kacsoh Dániel 2025. június 29.

Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese a 2023-as MCC Feszten Fotó: Kristóf Balázs/444

Mindennél már csak az viccesebb, ha megnézzük, hogyan értékeli a mostani helyzetet ugyanez a szerző három hónappal a mesterterv bukása után és a Fidesz szétesése közben.

Ugyanis a Mandiner főszerkesztő-helyettese azóta csatlakozott a megvilágosodottak egyre bővülő klubjához, és a Hit Gyülekezetéhez kötődő Spirit FM-en olyanokat mondott, hogy „a Fidesznek abban a formában, ahogy eddig működött, esélye sincs a folytatásra”. Bár kötelességtudóan bevédte Orbán Viktor meccsnézését és Szijjártó átigazolását, végül kicsúszott belőle a felismerés, amit a Mandiner olvasói elől eddig gondosan eltitkolt: