Magyar Péter menthetetlen Fideszről, Hankó koholt NKA-s vádakról beszélt a parlamentben, aztán a Fidesz kivonult

Napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor tusványosi beszédére is reagált Magyar Péter a parlament hétfői ülésén, a Fideszt menthetetlennek nevezte, majd jöttek az ellenzéki válaszok. A KDNP-s Rétvári Bence és a fideszes Bóka János szerint Magyar nem értette meg, és nem is fogja megérteni Tusványos szellemiségét és Orbán beszédét.

Magyar ekkor visszakapta a szót, és támadásba lendült, mások mellett Hankó Balázst is megszólította, majd amikor az NKA-s döntésekért felelős exminiszter szót kért, a házelnök egy idő után megvonta tőle a szót, amire a Fidesz kivonulással reagált.

Videós összefoglalónk a hétfői parlamenti csörtékről: