Magyar Péter menthetetlen Fideszről, Hankó koholt NKA-s vádakról beszélt a parlamentben, aztán a Fidesz kivonult

Napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor tusványosi beszédére is reagált Magyar Péter a parlament hétfői ülésén, a Fideszt menthetetlennek nevezte, majd jöttek az ellenzéki válaszok. A KDNP-s Rétvári Bence és a fideszes Bóka János szerint Magyar nem értette meg, és nem is fogja megérteni Tusványos szellemiségét és Orbán beszédét.
Magyar ekkor visszakapta a szót, és támadásba lendült, mások mellett Hankó Balázst is megszólította, majd amikor az NKA-s döntésekért felelős exminiszter szót kért, a házelnök egy idő után megvonta tőle a szót, amire a Fidesz kivonulással reagált.
Videós összefoglalónk a hétfői parlamenti csörtékről:
Takács Péter pólós-kötényes ajándékcsomagot kapott Magyartól, de Bóka János, Tuzson Bence és Pócs János is a kormányfő célkeresztjébe került.
Összeül a Fidesz Tusnádfürdőn, és azon töprengenek, hogy a magyar emberek miért nem szeretik önöket? Azért, mert ellopták a pénzüket, kilopták a szemüket, mondta a kormányfő, hozzátéve: „az igazságot, akár tetszik önöknek, akár nem, az egész ország meg fogja ismerni”.
Elég hangosan nevette ki Magyar.
Szinte már nincs parlament anélkül, hogy ne szabadulnának el a dolgok.