Hankó Balázs beszéde alatt kivonult a Fidesz-KDNP az ülésteremből, a tiszások vastapsa volt az aláfestő zene

Már-már szokássá válik, hogy a parlamenti ülések során meglehetősen magas a rizikófaktora annak, hogy elszabadulnak a dolgok. Nem történt ez másként hétfőn sem, amikor Magyar Péter célpontjába került Bóka János, Tuzson Bence és Pócs János került. Erről részletesebben ebben a cikkben írtunk. A történet azonban ezzel még nem ért véget, egy újabb felzúdulás alakult ki, amikor Hankó Balázs NKA-guru Magyar Péter megjegyzésére akart reagálni.

A miniszterelnök így szólt:

„Ön elnézi azt, hogy ön helyett másokat visz be az ügyészség vagy a rendőrség? Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök. Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?”

Hankó szerint mindez nem más, mint egy koncepciós eljárás koholt vádak alapján. Hét munkatársát zárták börtönbe, és azzal tartják ott őket, hogy a bűnismétlés veszélye fenyeget – foglalta össze Hankó, majd folytatta a vélt „tiszás bűnök” felsorolását: „Önök mindenkit kirúgtak, önök őket ellehetetlenítették, indokolatlan kényszerintézkedés, koncepciós eljárás.” Amikor pedig Hankó arról kezdett beszélni, hogy ki jelentkezett be köztársasági elnöknek, a házelnök elvette tőle a szót, mivel már eltért a tárgytól.

A tiszás képviselők ezt hosszú tapssal fogadták, és bár már nem lehetett hallani, Hankó tovább folytatta beszédét, amikor is a fideszes és KDNP-s képviselőtársai fogták magukat, és kivonultak az ülésteremből. Hankó még mindig hevesen mondta, amikor a tiszás tapsvihar vastapssá alakult. Végül ő sem bírta tovább, csatlakozott a kivonult fideszesek társaságához.