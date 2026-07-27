Szégyen, szégyen, szégyen, önök sajnálatot nem érdemelnek – Magyar Péter beleszállt a Fideszbe Orbán tusványosi beszéde miatt

A nem annyira látványos, de a mindennapi életet érintő kormányzati döntések hangsúlyozása, Orbán tusványosi beszédének totális földbe döngölésé, a NER ezermilliárdos nagyságrendű lopása - nagyjából ezt az ívet írta le Magyar Péter napirend előtti felszólalása a parlament hétfői ülésén.

A kormányfő azzal indított, hogy erre a nyárra úgy fogunk visszagondolni, mint a nyár, amikor visszatért a demokratikus politika, a nyilvános vita, az embereket foglalkoztatni kezdte, mi történik parlamentben, közéletben.

Szerinte az élénk érdeklődésnek sok látványos jele van, látjuk ezt a köztársasági elnök megválasztása kapcsán, a vagyonvisszaszerzési hivatal ügyében,az ügynökakták kapcsán.

Ez gyakran zajos, elfoglalják címlapokat, de hiszünk abban, hogy legalább ilyen fontos az a munka, ami nem kerül az újságok címlapjára, döntések, amik nem ilyen szaftosak, izgalmasak – mondta Magyar, majd jött a felsorolás:

1. Szeptember 1-től eltöröljük a vényköteles gyógyszerek áfáját. „Emiatt nem kaptunk tömeges megkereséseket, percről perce tudósítást a sajtótól”, pedig 4 millió ember szed rendszeresen orvos által felírt gyógyszert, annak, aki több készítményt szed, drága gyógyszert szed, az éves megtakarítása több ezer, több tízezer forint lehet évente.

„Lehet, hogy mindez kevésbé látványos, mint személyi viták, összetettebb feladat, mint politikusi testrészekkel híradós beszámolót készíteni, kevésbé eladható, mint valakinek a hálószobájában matatni”, mondta a kormányfő, de aki több gyógyszert vált ki, annak ez is politika, sőt ez maga a politika, tette hozzá. „Ez is része a rendszerváltásnak, amelyre április 12-én szavazott.”

2. Iskolakezdési támogatás 400 ezer gyereknek. Ez 400 ezerrel több, mint ahánynak a Fidesz segített. Magyar felidézte, hogy a döntést bírálatok érik amiatt, hogy nem jól céloz, nem csak a legrászorultabbak kapnak, ez szerinte előfordulhat, de választani kell a tökéletes célzás, gyorsaság, egyszerű igénylés és méltányosság között.

Ez a döntés gyorsan és kiszámíthatóan segíti a családokat, melyeket az iskolakezdés különösen érint. Azt mondta, a kutatások szerint a gyermeküket egyedül nevelő háztartások viselik arányában a legnagyobb terhet, az iskola a pénzük 3 százalékát viszi el, míg a kétszülős családoknál ez 1,2 százalék.

Ha 26 nyarán arról vitatkozhatunk, hogy a támogatás tökéletesen, vagy jól, vagy közepesen jól céloz, az hatalmas dolog, bárcsak a Fidesz alatt ilyenekről lehetett volna vitatkozni, mondta.

3. Dönteni fogunk a tűzifa áfájának csökkentéséről 27-ről 5 százalékra, mondta a harmadik pontot. A tűzifások a rezsicsökkentésből kezdetektől fogva kimaradtak, mi ezeket a családokat is bevonjuk rezsicsökkentésbe, mondta.

Magyar szerint egy család kasszájában sokszor épp ez a három dolog, gyógyszerek, iskola, fűtés versenyeznek egymással, pedig egy tisztességes országban senkit sem szabadna ilyen választások elé állítani.

Magyar azt monda, tudatosan ezt a három döntést választotta a felszólalása témájául, pedig még rengeteg döntést hozott a kormány (vagyonvédelmi hivatal, EU-s források hazahozatala, Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, közmédia függetlensége, KLIK felülvizsgálata stb. stb.)

Magyar szerint a kormányt a magyar emberek megélhetése, biztonsága, méltósága vezérli, annak az igazságtalanságnak a megszüntetése, hogy oligarchák gazdagodtak abból a pénzből, amit elvettek magyar emberek millióitól.

Orbán-püfölés Tusványosért

Ki ne akarná, hogy minden család jobban éljen, ki ne akarná, hogy erősödjön a gazdaság, ki akarná, hogy elszálljanak az árak, tette fel a kérdést Magyar, majd rögtön meg is válaszolta: Orbán Viktor.

A kormányfő azt mondta, Tusnádfürdőn a közönségnek azt kellett végighallgatnia, hogy Orbán egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázza saját vereségét, Magyarország gazdasági kudarcában keresi személyes visszatérésének lehetőségét.

„Önök szerint rendben van, hogy Orbán annak drukkol, hogy elszabaduljon az infláció? Rendben van, hogy abban reménykedik, hogy munkahelyek szűnnek meg, vállalkozások mennek tönkre? Milyen vezető, aki saját hatalmi visszatérésének lehetőségének előfeltételét családok szenvedésében, országa lejtmenetében látja Milyen politikai közösség, aki eltűr ilyen megbukott vezetőt?”

Magyar szerint Orbán hétvégi szereplése feketén-fehéren megmutatja, hogy a Fidesz mint párt menthetetlen. „Az önök politikai közössége ott ül, megtapsolja a gazdasági apokalipszist, hogy Tisza-kormányról és poloskajárásról beszél, hogy hitleri Németországhoz hasonlítsa Orbán a felesküdött magyar kormányt.

Amit a gyáva főnökük és önök tettek, az szégyen, szégyen, szégyen.

Ha Orbán ekkora géniusz, miért van az, hogy 30 éve nem állt ilyen rosszul a Fidesz? Miért rekordméretű a hiány? Miért hagyták ilyen állapotban a kórházakat? Önök megdolgoztak a politikai sorsukért, sajnálatot nem érdemelnek, mondta.

Önök újra és újra, tapsról tapsra választják azt az erkölcsi mélypontot, ahol a párthűség fontosabb a hazánál, vezér védelme a valóságnál, a hatalom visszaszerzése a magyar családok biztonságánál, mondta Magyar, aki azt üzente a fideszes választóknak, hogy „az önök vezetője nem mond önöknek igazat, megpróbálja újra megvezetni önöket”. Nem igaz, hogy tévelygő fiatalok miatt bukott meg a Fidesz, nincs olyan korosztály, településtípus, végzettség, régió, amelyben a Fidesz vezetne, vagy csak megközelítené a Tisza pártot, mondta.

Százmilliárdok ide és oda

A beszéde záró részében Magyar felsorolta, hogy milyen gyanús fideszes közpénzmozgásokat, döntéseket találtak máris, az eddig eltelt 70 nap alatt.

Azt mondta, a Miniszterelnökségen 106 milliárd forintos károkozás gyanújával tettek feljelentést amiatt, hogy

30 milliárd közpénzt égettek el felesleges médiafigyelésekre,

26 milliárd ment a Századvégnek,

40 milliárd adattörlő kódokra,

30 milliárdot kapott egy egyházi közösség, 2000 követővel,

1,5 milliárd közpénz ment olyan szervezeteknek, amelyekben felbukkan fideszes képviselő vagy jelölt.

A Tudományos és Technológiai Minisztériumban 100 milliárdos szerződéseket találtak Kréta, Neptun, Poszeidon rendszereket illetően ugyanazzal a cégcsoporttal.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumban pedig Eximbank adott egy később Tiborczhoz került luxusszálló fejlesztésére 59 milliárd hitelt úgy, hogy a 145 oldalas előterjesztés és a döntés között 1-2 nap telt el. De jutott Szíjj László afrikai beruházására, 101 milliárdos állami garancia, egyiptomi vasúti üzletre 576 milliárdos hitel, és Észak-Macedóniának is 360 milliárd kedvezményes hitelt folyósítottak, kamattámogatásra 90 milliárd közpénzt szántak.

Az NKA-ban 17 milliárd tűnt el fideszes celebeknek evőversenyre és hasonlókra, miközben valódi kulturális közösségek évek óta a fennmaradásukért küzdenek

1300 milliárd forintnyi ügyet soroltam fel 3 perc alatt. ízlelgessék ezt a számot, és ez csak egy része volt az ipari méretű lopásnak, amit az orbáni maffia bűneiből 70 nap alatt feltártunk,

mondta Magyar. Ennyi pénzből az iskolakezdési támogatást 32 teljes éven át tudnánk folyósítani, tette hozzá.

Ezek után összeül a Fidesz Tusnádfürdőn, és azon töprengenek, hogy a magyar emberek miért nem szeretik önöket. Azért, mert ellopták a pénzüket, kilopták a szemüket, mondta.

Magyar szerint most a fideszesek azt akarják, hogy felejtsük el a 16 évet, azt szeretnék, senki ne kérdezze meg, ki írta alá a szerződéseket, ki adott utasítást, ki kapta meg a pénzt, ki fizette meg mindennek az árát. De ezt nem fogjuk megengedni, itt vannak a papírok, látjuk, tudjuk, mit műveltek szeretett hazánkkal, mondta.

Nyilvánosságra fogjuk hozni a tényeket, a döntéshozókat, kedvezményezetteket.

Az igazságot, akár tetszik önöknek, akár nem, az egész ország meg fogja ismerni.

Magyar ezután arról beszélt, hogy történelmi lépés, hogy a héten a parlament szavaz a vagyonvédelmi hivatalról, amelynek a feladata világos lesz: felkutatni, hol van a közpénzből felhalmozott vagyon, feltárni döntéseket, közreműködőket, megakadályozni, hogy elrejtsék, és minden törvényes eszközzel visszaszerezni.

A kormány dolga, hogy még egyszer ne lehessen ilyet tenni, ezért is fontos, hogy a KEHI-nek új elnöke van, Szeverényi Dávid, és hogy Sonnevend Pált jelölte a Tisza alkotmánybírónak. Az állami intézmények élére újból felkészült, tisztességes, önálló gondolkodásra képes emberek kerülnek, mondta Magyar, végül bejelentette, hogy hamarosan újra országjárásra indulnak a Tisza-szigetek segítségével.