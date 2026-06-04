Sulyok Tamás bejelentette, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az elmozdításának szándékát a Velencei Bizottság

A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar államfő elmozdításával kapcsolatos helyzetet – ezt maga az érintett jelentette be csütörtökön délután a Facebookon. Sulyok Tamás május 29-én közölte, hogy „az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában”.

A köztársasági elnök szerint az ő „és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget”. Szerinte „az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja” a Velencei Bizottság jelzése, miszerint sürgős eljárás keretében vizsgálják az ügyet.

„Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük” – zárul az elnöki közlemény. Ami alá máris odakommentelt Magyar Péter: „Korábban nem érezte szükségét külföldi segítséget kérni? Az előző években kifizetődőbb volt a hallgatás?” A miniszterelnök az államfő május végi bejelentését is kommentálta, akkor többek között azt írta: „Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával.”

A Fidesz, amelytől Sulyok az államfői széket kapta, és amely most is kitart mellette, korábban a Velencei Bizottságot a „Brüsszelestül-Sorosostul” értendő komplett globalista elit részeként emlegette. Tavaly nyáron Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az Európai Bizottság és az Európai Parlament mellett „párhuzamosan működő globalista politikai gépezet” részeként emlegette az Európa Tanácsot és Velencei Bizottságot is.