Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe volt Kónya Endre kegyelmi kérvényében

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd neve is előkerült K. Endre ügyében – írta meg a Népszava még 2024. februárjában. Akkor ez a cikk nem vert nagy hullámokat, most azonban a Magyar Péter által a kegyelmi ügyről szóló keddi rendkívüli sajtótájékoztatón elmondottakból egyértelműen következtetni lehet Gaudi-Nagy szerepére. Magyar azt mondta: „én magam nagyon szeretem a katalán építészetet”. A 2024-es cikkből kiindulva ezt a kijelentést egyértelműen össze lehet kötni Gaudi-Nagy Tamással.

Gaudi-Nagy Tamás Fotó: Németh Dániel/444

Az már az ügy kirobbanásának legelején világos volt, hogy nem Kónya írta a kegyelmi kérelmet, ezt maga Kónya mondta a 444-nek. „Nem én írtam a (kegyelmi) kérelmet” – fogalmazott. Arra is lehetett következtetni, hogy aztán a kérelmet Kónya felesége nyújtotta be. Kellett lennie azonban egy ügyvédnek, aki segített a folyamatban. Az is tudvalevő volt, hogy a bicskei igazgatóhelyettest a másodfokú eljárásban Zamecsnik Péter védte, ő azonban így nyilatkozott az ATV-nek: „A másodfokú eljárásban én képviseltem ezt az urat, a kegyelmi eljárásban nem, arról semmilyen információm nincs”.

Gaudi-Nagy Tamás szerepe eddig tehát nem volt megerősítve. Személye azért is érdekes, mert ő lobbizott Budaházy György és 16 társának felmentéséért is a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjeként. A Hunnia-perként ismertté vált ügyben jogerősen elítélt Budaházy ugyanaznap kapott kegyelmet, mint Kónya Endre. Akkor, 2023. április 27-én Novák hivatala így fogalmazott: „A pápalátogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen. Ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet.”

Magyar sajtótájékoztatója után megkeressük Gaudi-Nagy Tamást, hogy reagálhasson a róla szóló utalásra. Reakcióját közölni fogjuk.