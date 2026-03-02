Az egyikük kormányváltásra számít, a másik a rendszer erejére figyelmeztet

  • Uj Péter heti hírlevelében többször is amellett érvelt, hogy a Fidesz-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetik el a választást.
  • Szily László ezzel szemben azt gondolja, a Fidesz veresége várható áprilisban.
  • Érveiket élő műsorunkban ütköztetik.
„Annyit féltünk már, hogy belefáradtunk”

Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint ukrán akcióktól kell tartani, látták-e a Fidesz videóját és milyen hatással van rájuk a felfokozott kampány.

Bokros Dorka, plankog, Kristóf Balázs
Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt

Az ellenzéki képviselők szerint ezek Orbán utolsó napjai a hatalomban, Orbán pedig rájuk nézve azt mondta: ez már nem is hattyúdal, hanem hattyúkórus. Ebben a formában utoljára ütköztek meg a parlamentben, itt vannak a legerősebb pillanatok.

Kiss Bence, plankog
Orbán a lelkünket akarta átformálni

Orbán Viktor szerint a jó kormányzás csak szakmai ügy, de ő nem erre vállalkozott 2010-ben. Az ő titkos ambíciója az, hogy megváltoztatja a magyarok lelki karakterét, kiírtja a kishitűséget, a cinizmust és a balsorsot. Mertünk nagyok lenni?

Kiss Bence, Ács Dániel, Botos Tamás, Kristóf Balázs
Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna

A Jeti Mozi bemutatja Horváth Balázs és Cseh András dokumentumfilmjét, amelyben Baksa-Soós János Kex-énekés szerteágazó, kozmikus életművét dolgozzák fel.

Fődi Kitti
