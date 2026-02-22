Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna

Rendező: Horváth Balázs, Cseh András
Opertőr: Horváth Balázs, Szilli Tamás
Dramaturg: File Csilla
Vágó: Horváth Balázs
Világosító: Esőtánc
Archívum kutatás: Cseh András, File Csilla
Szakértő: Beöthy Balázs
Jogász: Ágoston Alexandra
Archív hangfelvételek restaurálása: Pap Dávid Tamás / Prepost Studio
Angol fordítás: Luspay Tamás
A Jeti Mozi bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét. A rendkívüli kitartású Balogh Lajosnak nem jött össze a képviselőség, ezért csapatot szervez, hogy az Ormánságból indulva eljussanak egy nemzetközi böllérversenyre.
A Jeti Mozi bemutatja Száraz Eszter Emmi néni csodálatos élete című dokumentumfilmjét, ami egy 100 éves idős nő kalandos életét, és elragadó személyiséget mutatja be.
A Drifter egy brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.
A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező a testvérével az elhunyt édesapjuk forradalomban betöltött szerepét próbálja meg felfejteni. Pigniczky László a forradalom után az Egyesült Államokba menekült, és életében már nem tért vissza Magyarországra. Mitől félt? Tényleg hős volt, vagy más elől menekült?