Drifter: Nincs olyan nap, hogy ne gondoljak a tetves rallyra

FILM
  • A Jeti Mozi forgalmazásában bemutatjuk Hörcher Gábor Drifter című fikciós-dokumentumfilmjét.
  • Ricsi nem akar megfelelni senkinek: otthagyja az iskolát, és 17 évesen azonnal valaki akar lenni, miközben a jogsi nélküli illegális rodeók, a bulik és a rendőrök elől menekülés töltik ki a mindennapjait.
  • Elhatározza, hogy kipofozza roncs BMW-jét a kertvégi disznóólból kialakított garázsban, hogy elindulhasson a vidék híres rallyversenyén.
  • A pénzszerzéshez vezető út még több balhéval jár: zsaruk, csajok és rommá tört kocsik kísérik végig Ricsi zűrös kalandjait.

A film angol felirattal elérhető, korlátozott ideig.

Stáb

Rendező: Hörcher Gábor
Főszereplő: Steinbach Richárd
Operatőr: Becsey Kristóf, Hörcher Gábor
Vágó: Thomas Ernst
Hangmérnök: Várhegyi Rudolf
Zeneszerző: Kalotás Csaba
Eredeti ötlet: Horn Márton
Producerek: Iványi Marcell, Hörcher Gábor, Marieke Bittner
Kreatív producer: Pálos György
Gyártó: KraatsFilm Kft.
Koproducer: Weydemann Bros. GmbH
Támogatók: Robert Bosch Alapítvány, Magyar Nemzeti Filmalap

Website: http://www.kraatsfilm.com/drifter
Facebook: https://www.facebook.com/drifterthefilm

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.

