Emmi néni csodálatos élete: Olyan öröm volt, hogy tudtam látást adni, érdemes volt megszületnem

- A Jeti Mozi forgalmazásában bemutatjuk Száraz Eszter Emmi néni csodálatos élete című 2019-es dokumentumfilmet.
- Nemeskéri Emma („Emmi néni”) az első világháború alatt született, végigélte a 20. század magyar történelmét; élete személyes nézőpontból válik kordokumentummá.
- 1937-től látszerészként dolgozott Budapest belvárosában, Libál Lajos optikájában, ahonnan 99 évesen vonult nyugdíjba; történetein keresztül megelevenedik a régi és a mai Budapest.
- A film portré és krónika egyszerre: derűs, humoros, emberközeli lenyomata egy évszázad hétköznapjainak, egy rendkívüli nő szemüvegén át. Kapocs a szüleinkhez, nagyszüleinkhez, dédszüleinkhez egy varázslatos hölgy történetén keresztül. Derű, humor, báj, a hétköznapok drámái: és a felismerés, hogy az élet - bármikor éljünk is, és bármennyi évesek is legyünk - addig élhető igazán, amíg mi magunk is úgy érezzük, hogy van értelme a létezésünknek.
Stáb
Rendező, forgatókönyvíró: Száraz Eszter
Operatőr: Dala István
Producer: Ecsedy Márton
Vágó: Kapi Dániel
Zene: Hegyi Dávid
Fény- és hangutómunka: Bartos Bence
Gyártásvezető: Kun Richárd
Gyártó: TRIONfilm Productions
Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra Program keretében 2019.