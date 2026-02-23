Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt

Orbán a lelkünket akarta átformálni

Orbán Viktor szerint a jó kormányzás csak szakmai ügy, de ő nem erre vállalkozott 2010-ben. Az ő titkos ambíciója az, hogy megváltoztatja a magyarok lelki karakterét, kiírtja a kishitűséget, a cinizmust és a balsorsot. Mertünk nagyok lenni?