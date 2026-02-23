Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt

A miniszterelnök a Parlamentben beszélt napirend előtt. Szerinte a Magyarország és Ukrajna közötti diplomáciai kapcsolatok mélypontra jutottak, az EU a Barátság vezeték ügyében egy tagország helyett Ukrajna oldalára áll, ami súlyos szerződésszegés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a választásokba.
Orbán azzal válaszolt, hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Szerinte az ellenzék Ukrajna oldalára áll, és jó is, hogy kikerülnek a parlamentből.
Orbán Viktor szerint a jó kormányzás csak szakmai ügy, de ő nem erre vállalkozott 2010-ben. Az ő titkos ambíciója az, hogy megváltoztatja a magyarok lelki karakterét, kiírtja a kishitűséget, a cinizmust és a balsorsot. Mertünk nagyok lenni?
A Jeti Mozi bemutatja Horváth Balázs és Cseh András dokumentumfilmjét, amelyben Baksa-Soós János Kex-énekés szerteágazó, kozmikus életművét dolgozzák fel.
Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.
Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat. A helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya.