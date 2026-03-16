A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára

A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.
Kopogtatás, adatbázis-építés, pultozás, aztán a választás napján jöhet az emailes megkeresés és call centerezés. Zajlik a kampányolás a Tiszában, mérésik szerint jól állnak, egyik fontos céljuk a 40 alattiakat szavazni vinni. A főpróba a március 15-i rendezvény, nagy tömeget várnak, erődemonstrációnak is szánják.
„Magyar Péter az utolsó esélyünk ebben az évtizedben a kormányváltásra” – mondták a Tisza-menet résztvevői, akik közül sokan utcára mennének, ha a Fidesz nyerne. De ezt egyébként is csak akkor tudják elképzelni, ha elcsalják a választásokat.
A menetelők vagy nem tudják, vagy nem akarják elképzelni azt a Magyarországot, ahol a Tisza Párt alakít kormányt.
Szentesen és Szentmártonkátán kérdeztük a tiszás kampányesemények résztvevőit arról, milyen közéleti hangulatot tapasztalnak maguk körül, és mire számítanak a választásokig. Van, aki a választás miatt hazautazott Magyarországra, más azt mondja: ezt a népet kifosztották és megalázták.
Vannak, akik sírtak rajta, másnak túl sok a Magyar Péter körüli rajongás, és van, aki a film után azt mondta: kezdi elhinni, hogy lassan vége az Orbán-korszaknak. Kocsis Máté szerint pedig hányinger, aki megnézi ezt a filmet.