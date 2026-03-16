A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára

  • A Fideszben rá kellett jönniük, hogy nem Orbán Balázs minden idők legjobb kampányfőnöke, mert nem igazán tudott saját irányt szabni a kampánynak, se összetartani a csapatot. Ezért az elmúlt időszakban háttérbe szorult, és a helyét egyre inkább a miniszterelnök régi embere, Kaminski Fanny vette át.
  • A Tisza Párt aktivistái a kampányfinisben pedig úgy látják, úgy gondolják, hogy az utóbbi hetek váratlan helyzeteiben is jól vizsgáztak. Azzal számolnak, hogy 45-55 egyéni körzetben biztosan vezet a pártjuk, 25-35-ben szoros küzdelemre számítanak. Ugyanakkor előre készülnek arra, hogy az utolsó 3-5 napban a Fidesz óriási erőforrásokat fog megmozgatni.
  • A két nagy párt kampányának belső dinamikájáról beszélgetünk a Rényi Pál Dániellel és Bábel Vilmossal, a fent idézett cikkek szerzőivel.
Orbán Balázs helyett Kaminski Fanny lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban

A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.

Kampányfinis a Tiszánál: vannak szar napok, de csak monoton edzésmunkával lehet felkészülni a nagy versenyre

Kopogtatás, adatbázis-építés, pultozás, aztán a választás napján jöhet az emailes megkeresés és call centerezés. Zajlik a kampányolás a Tiszában, mérésik szerint jól állnak, egyik fontos céljuk a 40 alattiakat szavazni vinni. A főpróba a március 15-i rendezvény, nagy tömeget várnak, erődemonstrációnak is szánják.

„Ha a Fidesz nyer, beveszem az összes szívgyógyszerem" – videóriport a Nemzeti Menetről

„Magyar Péter az utolsó esélyünk ebben az évtizedben a kormányváltásra” – mondták a Tisza-menet résztvevői, akik közül sokan utcára mennének, ha a Fidesz nyerne. De ezt egyébként is csak akkor tudják elképzelni, ha elcsalják a választásokat.

„Ha a Tisza nyer, akkor nekünk annyi" – videóriport a Békemenetről

A menetelők vagy nem tudják, vagy nem akarják elképzelni azt a Magyarországot, ahol a Tisza Párt alakít kormányt.

„A rendszerváltás a lényeg, nem Magyar Péter személye" – Tisza-kampány közelről

Szentesen és Szentmártonkátán kérdeztük a tiszás kampányesemények résztvevőit arról, milyen közéleti hangulatot tapasztalnak maguk körül, és mire számítanak a választásokig. Van, aki a választás miatt hazautazott Magyarországra, más azt mondja: ezt a népet kifosztották és megalázták.

„Kicsit rendszerváltóbb hangulatba kerültem" – a Magyar Péterről szóló film nézőit kérdeztük

Vannak, akik sírtak rajta, másnak túl sok a Magyar Péter körüli rajongás, és van, aki a film után azt mondta: kezdi elhinni, hogy lassan vége az Orbán-korszaknak. Kocsis Máté szerint pedig hányinger, aki megnézi ezt a filmet.

