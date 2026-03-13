Orbán Balázs helyett Kaminski Fanny lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az állandó tartalomgyártást megkövetelő kampányban közvetlen munkatársai alakítják Orbán Viktor kommunikációját és így a kampányt is.

Egyre több az aggodalmas hang – a budapesti Fidesz kivégzős videója is megosztotta a párt keménymagját.

Egy belső mérés szerint a pártválasztók közt legalább 5 százalékos hátrányt kellene ledolgoznia Orbánnak az utolsó hetekben.

Ehhez már nem lesz elég a saját tábor mobilizálása, úgyhogy a miniszterelnök kockáztatni kénytelen.

Orbán Viktor saját maga tart kampánycsapat-gyűléseket, értékel felméréseket, tart eligazításokat, ötletel, az utóbbi hetekben állandó forró dróton van a kampány főarcaival, Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal és a szervezeti kérdésekért felelős Kubatov Gáborral is. Ha kell, egy-két óránként érdeklődik náluk arról hogy mit tapasztalnak terepen, és hogy halad a munka. Tényleg ő a kampányfőnök – erről számoltak be a kampányra rálátó források.

A miniszterelnök a tavalyi zánkai eligazításon arról beszélt, hogy április óta saját kezébe vette a kampányt – de ezzel párhuzamosan kinevezte hivatalos kampányfőnöknek Orbán Balázst, és úgy tűnt, a politikai igazgató stratégiája érvényesül majd. Orbán Balázsnak ambíciói voltak: szó volt róla, hogy amerikai mintára war room-ot létesítene a Karmelitában, ahonnan kapitányként tudja irányítani az eseményeket. Egy kormányzati forrás szerint Boris Johnson Brexit-guruja, Dominic Cummings szerepében látta vagy láttatta magát, úgy is mint az unorthodox tanácsadó, aki nem csak a háttérből irányít, de ha kell, a nyilvánosságban is megvívja küzdelmeit.

Orbán Balázs, ahogy írtuk korábban, leginkább azzal tudta eladni magát a miniszterelnöknek, hogy erős MAGA-kapcsolatai és amerikai tapasztalatai vannak, amik jól jönnek majd a kampányban. A miniszterelnök, Donald Trump győzelmét látva, ugyan megvette ezt a csomagot, de az nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Panyi Szabolcs és a VSquare a napokban cikkezett arról, hogy az amerikai mintára másolt kampány döcög, Orbán Balázs körül pedig egyre fogy a levegő; nem jött be a trashcelebek szerepeltetése, sokan már most őt okolják a Fidesz széttartó kampányáért. A 444 kormányzati forrásai szerint a szintén amerikai mintára importált háborúellenes gyűlések sem váltottak ki akkora közösségi médiás aktivitást, mint amit vártak volna tőle – és nem sikerült érdemben csökkenteni a lemaradást a Tiszával szemben.

A felmérésekért továbbra is Rogán Antal és a kommunikációs minisztérium felelős, ezek pedig, ahogy jeleztük február elején, egy ideje hátrányt mutatnak. Kormányzati forrásaink szerint március első napjaiban a kormánypárt belső számai többé-kevésbé változatlan képet mutattak:

44-45 százalékos eredményre van szüksége a Fidesznek ahhoz, hogy megakadályozza a Tisza abszolút többségét – így számol Orbán Viktor kampánycsapata a 444 egyik kormányközeli forrása szerint. Úgy tudjuk, a pártválasztók közt 39-40 körül mérték március elején a Fideszt, 45 körül a Tiszát.