Kampányfinis a Tiszánál: vannak szar napok, de csak monoton edzésmunkával lehet felkészülni a nagy versenyre

Amikor Magyar Péter március 5-én, valamivel 5 óra után fellépett a színpadra Szarvason, először elnézést kért a késésért, aztán egy viccel folytatta. „Kapaszkodtunk, amikor idefele jöttünk a kocsival, de ezt nektek nem kell elmagyarázni.” Békés megyében híresen rosszak az utak, Magyar együtt nevet a tömeggel.

Arról beszélt, hogy 38 nap van a választásokig, „itt állunk a győzelem kapujában”, megköszönte a rengeteg munkát az önkénteseknek, elmesélte, mit beszélt egy „hatgyerekes édesanyával”, amikor kiszállt az autóból. De nem kezdett bele rögtön a szokásos beszédbe.

„Hadd kezdjem egy ide nem illő dologgal rögtön, mert olyan történt, amire reagálnom kell, és szerintem a sajtó is figyel” – ennek az ide nem illő dolognak a késéséhez is lehetett köze.

Magyarnak és a Tisza kampánycsapatának gyorsan kellett reagálnia. Alig több, mint egy órával korábban robbant a hír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a hadseregnek megadja Orbán Viktor címét.

Magyar azt mondta, hogy „egy külföldi vezető sem fenyegethet egyetlen magyart sem”, és felszólította Zelenszkijt, hogy vonja vissza a szavait. Ezután még másfél óra telt el, mire Orbán Viktor is reagált az ukrán elnök mondataira a Facebook-oldalán.

A Tisza kampánycsapatában utólag úgy gondolják, jól vizsgáztak a váratlan helyzetben. Gyorsan és világosan kereteztek egy olyan megszólalást, amihez hasonló korábban végzetes lehetett volna az ellenzék kampányának.