Gulyás Gergely egyszerűen letagadta a Kubatov-lista létezését

A tiszások vegzálásáról is kérdeztük a kormányinfón Gulyás Gergely minisztert, azzal kiegészítve, mit szólnának ahhoz, ha a Kubatov-listáról szivárognának ki aktivisták címei, és ott megjelennének tiszás képviselők videózni.

Gulyás erre azt mondta, „felhívnám a figyelmét arra, hogy mintegy 20 éve írnak önök és mások is Kubatov-listákról, de ilyen listákat senki nem látott.”

Amikor mondtuk, hogy de, Gulyás csak mosolygott. Hiába állítja a miniszter, hogy ilyen nem létezik, többször is fideszes politikusok buktatták le a támogatókat, bizonytalanokat és elutasítókat kategorizáló listát.

Amikor 2019 májusában ki volt adva a fideszes képviselőknek, hogy üljenek a telefonhoz, hívogassák az embereket, az erről készült fotót pedig posztolják ki a Facebookra, Zsigmond Barna Pál előtt látszott a Kubatovról elnevezett lista.

Fotó: Zsigmond Barna Pál/Facebook

Közelről egy ilyen így néz ki:

Illusztráció: a Fidesz egyik választói adatbázisának részlete 2018 áprilisából

Simonka György is képi bizonyítékokat szolgáltatott arról, hogy a Kubatov-lista alapján telefonálgat.

2019 októberében Kaposváron, illetve Érden is sikerült lefotózni egy-egy ilyen listát, 2020-ban pedig az egri polgármesteri hivatalban bukkantak rá egyre. Az egri városházán megtalált dokumentumok között voltak egyébként a Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselőjelöltnek 2014-ben gyűjtött, kitöltött ajánlóívek fénymásolatai is, amiket amúgy nem lehet másolni, és az eredeti dokumentumot is meg kell semmisíteni.

Egy másik videóból pedig véletlenül kiderült, a Fidesz támogatóinak online adatbázisa részben az Egyesült Államokban található szervereken keresztül működik.

A listát 2004 óta építik, és aki azóta megadta az adatait a Fidesznek, nem lepődhet meg azon, ha rajta van. Egy fiatal 2015-ben mesélte el, hogyan épült a lista, amit még Orbán Viktor is bővítgetett évekkel ezelőtt. Ezt az adatbázist a Fidesz fegyverként használja a választások előtt, 2018-ban például a listán bizonytalanként szereplő választókat zaklatta a Fidesz aktivistahálózata az utolsó pillanatokban.

A Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor tavaly a CPAC-en arról beszélt, a választási győzelemhez az erős vezető, a liberális média megtörése és a sok aktivista mellett jó adatbázisra van szükség.

Kubatov azt mondta,

„Az elvégzett munkában hiszünk, sose verhetnek meg minket lábon. Neked kell, hogy a legtöbb aktivistád, a legjobb adatbázisod legyen. Neked kell a legszorgalmasabbnak lenni, a legtöbb ajtón bekopogtatni, a legtöbb emberrel beszélni.”

Ehhez hozzátette:

„Ez a mi erőnk, ez a mi pajzsunk, ez a mi demokratikus fegyverünk.”

2024 júliusában Kubatov az Index és az ATV közös műsorában azt mondta, az eddig eredményei közül a Fidesz mozgósítási rendszerére a legbüszkébb. Rónai Egon kérdésére pedig, hogy van-e Kubatov-lista, azt mondta, hogy

„Hát persze.”

A politikus az RTL szemléje szerint arról beszélt, teljesen legális választói adatbázisa van a Fidesznek, ahogy a többi pártnak is. „Nagyon sok adat összegyűlik úgy emberekről, hogy ők ezt akarják. Az van a nyilatkozaton rajta, hogy ő kapcsolatot szeretne velünk tartani.”

Azt nem árulta el, hogy hány választó szerepel az adatbázisban, de nyomtatott listájuk is van a fideszes szavazókról.

Orbán Viktor pár hete Zánkán, a digitális harcosok edzőtáborában arról beszélt, adatbázisra szükség van.

„Név szerint ismerni kell minden szavazót. Ahhoz el kell jutni. Lesz mozgósítás” - mondta, elismerve, hogy ebben ezúttal nem állnak jól, „nincsenek jó állapotban az adatbázisaink.”

Orbán szerint ugyanis nem lehet úgy választást nyerni, ha nem ismerik névről az összes szavazót. „Ebben a kiélezett csatában, ami most jön, meg végképp nem” – mondta, majd levezette, hogy egy választókerületben egy aktivistának hány szavazót kell ismernie név és lakóhely szerint. Az aktivistáknak a szavazásokig legalább kétszer-háromszor fel kell keresniük a szavazókat, majd a választási kampányban „többször megtámadva őket mindenféle hívásokkal és kontakttal, elviszik őket választani. Ha ez nincs, akkor nem tudunk nyerni” – mondta, hozzátéve, hogy most nehezebb dolguk lesz, mint eddig bármikor.