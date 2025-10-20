Nem állunk jól – mondta Orbán a zánkai edzőtáborban a harcosainak, egy a Telexhez eljutott hangfelvétel szerint

„Nem azért jöttem, hogy lelkesítő beszédeket mondjak nektek, mert hát minek” – ezt Zánkán, az Erzsébet-táborban, Harcosok Klubja „edzőtáborában” mondta a Orbán Viktor az előadásról készült hangfelvétel szerint, ami eljutott a Telexhez.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán az összegyűlteket játékosoknak nevezte, magát pedig játékosedzőnek, akinek az a feladata, hogy készítsen egy meccstervet arra, hogyan kell legyőzni az ellenfelet. Azt mondta, ezt nem egyedül csinálja, hanem szakemberekkel együtt.

„A digitális harcba bevonjuk a Magorékat” – mondta, ezzel pedig Dukász Magorra utalt, aki előtte tartott beszédet az edzőtáborban. Dukász Magor ahogy a Telex írja, a kormánytól papíron független, digitális marketinggel foglalkozó Digitális Szuverenitás Központ nevű cég vezetője. A cég abban az irodaházban működik, ahol a Megafon központja is van, és ahol az elmúlt hónapokban megfordult Rogán Antal és Orbán Viktor is, de eddig sem a kormány, sem a Fidesz nem nyilatkozott arról, hogy milyen kapcsolatban vannak a szervezettel.

„Az utcai küzdelembe bevonjuk a bátorságlovagot, Lázár Jánost” – mondta Orbán, aki ezután arról beszélt, hogy „kell adatbázis”, és „név szerint ismerni kell minden szavazót”.

Arról beszélt, hogy szerinte a politikai napi viták tere már nem a kocsma és a piac, hanem a digitális tér. „Úgy, ahogy van, a politika felköltözött erre a térre” – mondta, majd arról beszélt, hogy ez nem azt jelenti, hogy a nem digitális tér elvesztette a jelentőségét. „Azért fogunk nyerni, mert az nem vesztette el a jelentőségét, és nekünk ott óriási előnyünk van.”

„A digitális térben legalább döntetlenre kell hozni a meccset, hogy az a fölény, amivel a Fidesz a valós életben rendelkezik, érvényesülni tudjon” – mondta Orbán. Szerinte ma már nem a kormány teljesítményének megítélésével jön létre a politikai közhangulat. „Hanem mondjuk reggel valaki kiírja, hogy nem tudom, melyik kormánypárti politikus feleségének 86 centiméter magas sarkú cipője volt, ami egymillió forintba került”, és aztán erről van szó egész nap. „Kicsi, jelentéktelen ügyből elindul egy hógolyó, és estére egy nagy lavina lesz belőle”.

Szerinte ha nem avatkoznak be ezekbe úgy, hogy ők is beszállnak vagy bedobnak egy másikat tudatosan, akkor minden nap el fogják veszíteni a közhangulatért folyó versenyt, és mire eljön „az értelmes vita kampányidőszaka, addigra van egy olyan közhangulat, hogy elvesztetted a választást”.

Orbán azt is mondta, hogy van egy mozgósítási igazgató is, „kommandante Kubatov”, akiknek az a dolga, hogy a Fidesz mozgósítási rendszerét működőképes állapotban tartsa. „Segítsétek őt. Nem állunk jól. Nem állunk jól” – mondta Orbán, aki szerint „nincsenek jó állapotban az adatbázisaink.”

A Telex szerint Orbán a beszéde egy pontján fél mondattal megemlítette a békecsúcsot, majd elmondott „egy ótvaros komcsi dumát”, miszerint amikor a magyarok végre kihúzhatnánk magukat, rögtön azt kérdezik, olcsóbb lesz-e ettől a kenyér. Aztán rögtön rátért arra, hogy „mind a mai napig a legerősebb politikai motiváció, amiért csinálom a melót, az egy gyerekkori látomás vagy élmény”.

Ezután arról beszélt, hogy „egészen kis purdé” korában Alcsúton hosszan figyelte a baromfiudvart, ahol azt látta, hogy vannak tehetségesebb csirkék, akik ügyesen helyezkednek, és tudatosan elkerülik a vágást, majd sokat, tudatosan edzenek – edzőtábort tartanak –, és aztán egy nap már fel tudnak szállni a kerítésre. De mindig, mielőtt meglóghatnának, és elérhetnék a szabadságot, jön a nagyanyja, és ollóval levágja a szárnyuk végét. Úgy fogalmazott, hogy ez élete „meghatározó politikai élménye”.

„Jönnek a komcsik, és hopp, levágják a szárnyadat. Esélyt se kapunk!” – mondta, majd hozzátette, „igen, olcsóbb lesz tőle a kenyér”. Mármint a békecsúcstól.

„A harc, amit vívunk, ha nem is mindig föltétlenül esztétikus, de jó harc, a mi harcunk jó harc, és ezért lényegében rettenthetetlenek vagyunk” – mondta Orbán, majd beszédét azzal zárta, hogy „a választás napján be kell vinni a végzetes csapást”.