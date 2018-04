A Kubatov-listán bizonytalanként szereplőket zaklatja az utolsó pilanatban a Fidesz aktivista gárdája

Ha ma vagy holnap személyesen keres meg a Fidesz az ajtón kopogtatva vagy telefonon, akkor nagy valószínűséggel rajta vagy a Kubatov-listán. Az ugyanis a helyi aktivisták pénteki és szombati elsőszámú feladata, hogy elsősorban a listán bizonytalanként feltüntetett szavazókat keressék meg, de erősítsék meg a támogatóikat is. A 2004 óta épített Kubatov-lista ilyenkor válik fegyverré a Fidesz kezében.

Ez a második fokozata az utolsó heti kampánynak. Csütörtökig azt a névre címzett Orbán Viktor-levelet kellett átadni személyesen a szavazóknak, amit húsvét előtt küldött ki a pártközpont. Ez már nem szőnyegbombázás volt, a Kubatov-listán lévő emberek kapták eleve a levelet. Azért volt előírás az aktivisták számára, hogy személyesen adják át Orbán üzenetét, hogy az utolsó pillanatban is letapogassák a választói akaratot. Aki elutasító, azt a hétvégén már elengedik, a támogatókra és főként a bizonytalanokra figyelnek már.

Az 2018-ban már senki számára nem jelenthet meglepetést, hogy aki az elmúlt 14 évben bármikor megadta az adatait a Fidesznek, az rajta van a Kubatov-listán, ott van a telefonszáma, a címe, a születési dátuma és két, a párt számára nagyon fontos adat. Az egyik, hogy az adatbázisban szereplő szavazó támogató, elutasító vagy bizonytalan-e a Fidesszel szemben.

2004 óta ez azért változhatott, igyekeznek a legfrissebb adatokkal dolgozni, erről is szól a számos személyes próbálkozás, jelzik is, mikor volt az utolsó kontaktus.

A másik egy aktivitási adat, ez több mindenből áll össze, hányszor írt alá, járt-e lakossági fórumon, stb. Minél magasabb a pont, annál jobban lehet számítani a szavazatra. A választás napján azokat fogják megkérdezni akár telefonon, akár személyesen, hogy voltak-e már szavazni, akik mellett magas pontszám áll, és megkérik őket, hogy a közvetlen környezetüket is buzdítsák, hogy szavazzanak a Fideszre.



Hogy a rendszer kampányszinten hogyan működik, arról a Fidesz maga készített egy videót, amit aztán Gery Greyhound hozott nyilvánosságra. Ez a 2009-es pécsi időközi polgármester-választáson készült, amiben az addig stabilan balos városban nyomták le az akkor egyik legnépszerűbb szocialistát, Szili Katalint.

Azóta nemcsak annyi változás történt, hogy a Fidesz maga mellé állította Szili Katalint. A Kubatov-lista alapjai ugyanazok maradtak, az aktivisták azokkal a majdnem másfél évtized alatt kicsiszolt kontaktolási listákkal járják a házakat, amin szerepel a támogató, elutasító, bizonytalan beosztás. Ami viszont változás, hogy a Fidesz mennyire szorosan fogja és ellenőrzi a saját aktivistáit is. És más, messze nem annyira barátságos már a közeg is, amiben a Fidesz-központból széthajtott és folyamatosan ellenőrzött aktivisták dolgoznak.

Beszéltünk egy, a kampányban résztvevő taggal. Azt mondja, hogy óriási nyomás van az egész rendszeren, hogy egyetlen egy potenciális fideszes se maradjon otthon vasárnap, rendszeresek az ideges számonkérések, azt viszont nem hajlandóak tudomásul venni, hogy egyszerűen már túl szokszor küldték rá a szavazókra az aktivistákat. Megszámolni is nehéz már, hány aláírásgyűjtés volt az elmúlt években, aminek a célja nyilvánvalóan az adatbázis karbantartása volt, mostanra éppen ez üt vissza. A képviselőjelöltek ajánlószelvényeinek a gyűjtése az első napokban még látványos eredményekkel járt, de a végére a központból előírt, a minimálisan 500 szükséges ajánlás több tízszeresét elváró cél már nem jött össze. De ennek ellenére a határidő után is tovább kellett gyűjteni az aláírásokat.

Sokan úgy adták oda az aláírásukat a Fidesz-jelöltjének, hogy arra kérték az aktivistákat, hogy ezután hagyják őket békén. Ehhez képest a pártközpontból újra és újra az az utasítás jött, hogy keressék a személyes kapcsolatot a választókkal, húsvét előtt pedig megkapták Orbán direktmarketinges levelét, ami csütörtökig kellett mindenkinek személyesen átadni, a levelet csak akkor dobhatták csütörtökön a postaládába, ha sokadszor is hiába próbálkoztak. Sok aktivista viszont már a lépcsőházba sem jutott be, miután a kaputelefonon elárulták, honnan jöttek. Azt viszont naponta számon kérik a központból, ha nem teljesítik az aznapra előírt feladatot.

Forrásunk szerint a Fidesz - miközben a párt láthatóan rengeteg pénzt költ a kampányközpontok felszereltségére - komoly utánpótlásgondokkal küzd az aktivista hálózatában. Itt fizetés ugye nincs, az idősek lelkesedésből, esetleg némi viszonzásért cserébe tolják. Őket még akkor is ki kellett vezényelni aláírást gyűjteni, amikor a leghidegebb időben le voltak fagyva a járdák. De a központból előírt számokat hozni kellett. Az aktivisták kisebb-nagyobb szívességeket kapnak cserébe, ilyen lehet, ha valamit el kell intézni mondjuk a helyi önkormányzatnál, de a legaktívabbaknák ez lehet akár egy szociális bérlakás kiutalása is. Ha az aktivisták jelentkeztek szavazatszámlálónak, a Fidesz gondoskodik a szavazás napján az ellátásukról is.

A fiatalabb aktivisták döntően fidelitasosok. Gyűjtöttek aláírásokat ők is, de számukra ez inkább munka. Konkrétan ezért pénz nekik sem jár, viszont kezdő politikusként ha nem is csúcsfizetéssel, de rendszeres jövedelemmel rendelkező pozíciókat, bizottsági helyeket, állásokat kapnak. Ők azok, akik a hajrára egy iPadet is kapnak a központból. Ennek - ahogy a Magyar Nemzet is megírta - kettős célja van. Egyrészt a Kubatov-lista percrekész frissítése. Másrészt a GPS-koordináták révén annak ellenőrzése, hogy az aktivista valóban felkereste-e azok a címeket, amiket bejelölt a listán.

Az aktivisták másik szerepe a kampányban az volt, hogy jelen kellett lenniük a lakossági fórumokon, amik iránt megint csak nem volt nagy lakossági érdeklődés, hiába próbáltak vonzónak tűnő, a kormánypárti médiában sokat szereplő neveket is hívni az érdektelenebb fideszesek jelöltek mellé. A lakossági fórumokon az aktivisták mellett a helyi önkormányzati fideszes képviselők jelenléte is elvárt volt, a Facebookon fel kellett mutatni valamennyi közönséget. És igen, emellett természetesen be kellett szállni a központilag irányított Facebook-kampányba, itt különböző csoportokban volt kiadva nemcsak az, hogy mit kell megosztani, like-olni, hanem az is, hogy éppen hova kell menni kommentelni, ha ott megszaporodtak a Fideszt bíráló hangok.

A kampány hátralévő időszakában aki nem házaló ügynökként az ajtón kopogva próbálja meggyőzni a bizonytalanokat, az a pártirodákban kap feladatot. Telefonon hívogatja listáról a bizonytalanokat és a megbízható szavazókat is, hogy azok pedig szóljanak az ismerőseiknek.