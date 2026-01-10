Top 5 politikusi pillanat a hóban

  • Majdnem másfél évtizede nem esett annyi hó egyszerre Magyarországon, mint az elmúlt egy hétben, a havazás pedig a politikusokat is felrázta.
  • Azonban a rengeteg lapátolós és hógolyózó politikai kontentgyártó közül néhány politikusnak azért mégiscsak sikerült kiemelkednie, akiknek a top pillanatait most összeválogattuk egy videóban.
  • Magyar Péter és Orbán Viktor mellett, Lázár János outfit checkje is felkerült a listára, aminek középpontjában egy visszafogott műszőrme kabát állt, valamint Kiss László 3.kerületi DK-s polgármester is egyedi kommunikációs íveket vett be a héten.
  • A végén pedig az is kiderül, hogy ki az a 62 éves, „virulens” fideszes politikus, aki hóember építéssel került be a top 5 pillanatunkba.

video pintér sándor kiss lászló top öt Toplista Magyarország havazás magyar péter hóhelyzet orbán viktor Lázár János politikusi pillanat
video