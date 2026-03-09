Akár tizenkétszer is meghallgatták Orbánt, és jobban félnek Ukrajnától mint Oroszországtól

  • Utolsó állomásához érkezett a DPK-s országjárás Debrecenben.
  • A résztvevőket a mozgósításról, a Fideszen belüli fiatalításról és arról kérdeztük, mekkora kihívást jelent a Tisza.
  • Az egyéni jelöltként búcsúzó Kósa Lajos szerint hírlapi kacsa az orosz befolyásolási akció.
Putyin kipróbált emberét bízhatta meg, hogy nyerje meg a kampányt Orbánnak

Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
„És addigra a lányom a földön feküdt, élettelenül, holtan”

Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás
Bekiabáltak Orbán beszéde alatt, rendőrök lepték el a lakást

Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
Irán a lefejező csapás után – az oroszok újabb szövetségese esik ki a láncolatból

Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
