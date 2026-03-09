Putyin kipróbált emberét bízhatta meg, hogy nyerje meg a kampányt Orbánnak

Volodimir Zelenszkij fenyegető üzenetet küldött Orbán Viktornak.

Vlagyimir Putyin tapasztalt hírszerző alakulatott jelölt ki, hogy segítsék a Fidesz újraválasztási kampányát.

Mindeközben a magyar kormány lekapcsolt egy Ausztriából Ukrajnába tartó állami bankszállítót.

Az ukrán külügy már felszólította állampolgárait, hogy inkább ne utazzanak Magyarországra, mert „a magyar hatóságok önkényes fellépései miatt nem tudják garantálni biztonságukat”.

Ezek voltak a csütörtök és péntek nap történései és érezhetően napról napra éleződik a feszültség Magyarország és Ukrajna között. Vagyis egyre inkább helyzet van.

A 444 stúdiójában Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, az orosz hibrid hadviselés szakértője és Bíró Nagy András, a Policy Solutions vezetője, politológus elemeznek.