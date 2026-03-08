„És addigra a lányom a földön feküdt, élettelenül, holtan”

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:
Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.
Videó: Botos Tamás. Címlapkép: Németh Dóra.
Az évek óta Budapesten élő japán nő holttestét múlt szerdán találták meg, a rendőrség napokon át balesetként kezelte az ügyet. Az áldozat korábban többször tett feljelentést az őt bántalmazó, fenyegető volt férje ellen.
De ez még csak az első lépés.
Nőnap van, politikusaink ünnepelnek. Virággal. Miközben ma Magyarországon bántalmazott nők sokasága küzd, és nem csak a bántalmazójával, hanem az egész rendszerrel, ami segítségnyújtás helyett tovább bántalmazza őket. A történeteikből érthetjük meg, hány ponton képes cserben hagyni a nőket, anyákat, és gyerekeiket az úgynevezett igazságszolgáltatás.
Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.
Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.
Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson. Mindezt élőben vitatják meg.