Bekiabáltak Orbán beszéde alatt, rendőrök lepték el a lakást

  • Tavaly október 23-án Orbán Viktor a beszédében épp a fiatalokat próbálta megszólítani, akiket szerinte beszippantott a digitális tér, és most vissza kell őket rántani a valóságba.
  • Tőle nagyjából 200 méterre, egy Kossuth térre néző lakásból kilenc huszonéves „Mocskos Fidesz” és „Ruszkik haza!” kiáltásokkal fejezték ki a véleményüket.
  • A rendőrség ezt nem véleménynyilvánításként kezelte, hanem garázdaságként.
  • Felmentek a lakásukra, átkutatták a szobákat, igazoltatták és megmotozták őket, nyomozás indult ellenük.
