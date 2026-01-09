„A legrosszabb helyzetben lévő emberekkel foglalkozunk”

Legfrissebb videóink

Gulyás: Nem emlékszem arra, hogy mi a támogatásunkról biztosítottuk volna az amerikai elnököt, mert kicsit nevetséges lett volna

Miért került Szentendrén óriásplakátra Vitályos Eszter? Mit nyert Magyarország Trump visszatérésével? Mi változott a venezuelaiak szuverenitásának elismerését illetően? Sikerült-e a gazdasági repülőrajt? Ezeket kérdeztük a Kormányinfón.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk POLITIKA tegnap 13:28

Orbán Viktor a 444-nek: Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni

Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!

Rovó Attila belföld hétfő 13:27

Miért éppen Magyarország lett a liberális demokrácia lebontásának úttörője?

Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt a Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor video január 2. 17:04

Az év, amikor gondolom nem gyalog ment el az egész ország esze

REWIND 2025! Ez a harc lesz a végső! Megamix a NÉGYNÉGYNÉGY 2025-ös videóiból.

Ács Dániel video 2025. december 31. 17:24

