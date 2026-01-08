Gulyás: Nem emlékszem arra, hogy mi a támogatásunkról biztosítottuk volna az amerikai elnököt, mert kicsit nevetséges lett volna

POLITIKA
Három nappal azután, hogy Gulyás Gergely három órán át állt némán a miniszterelnök mellett az éves Orbáninfón, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő újra Kormányinfót tartott, amin az alábbi témákról kérdeztünk:

  1. Miért van Szentendrén óriásplakáton Vitályos Eszter annak a civilszervezetnek a jóvoltából, amit rendszeresen bőkezűen támogat a kormány?
  2. Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek azt mondta, tizenhat év kormányzás után például arra a legbüszkébb, hogy az elmúlt években „három Nobel-díj került Magyarországra, és ez egyszerűen csodálatos”. Felköszöntötte már személyesen is Krasznahorkai Lászlót?
  3. Mi változott, mióta Szijjártó Péter 2023-ban találkozott Nicolás Maduróval?
  4. Támogatják-e abban Donald Trumpot, hogy megsértse más országok nemzeti szuverenitását? És mi van Grönlanddal?
  5. Egy éve elnök Trump: mit profitált ebből Magyarország? Még mindig a béke emberének tartják?
  6. Mi a véleményük, 2025-ben sikerült a gazdasági repülőrajt?
orosz-ukrán háború POLITIKA krasznahorkai lászló gulyás gergely oroszország dánia kormányinfó orosz-ukrán háború fehér ház kína eu venezuela nato külpolitika Szijjártó Péter orbán viktor usa vitályos eszter ukrajna álcivilek grönland Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület Nicolas Maduro
