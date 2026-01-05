Ez nem sajtótájékoztató, csak egy fáradó autokrácia kötelező díszlete

Orbán Viktor minden évben megtartja menetrend szerinti nemzetközi sajtótájékoztatóját szilveszter környékén. Eleinte karácsony előtt volt ez szokása, de előfordult máskor is, hogy az újév első hétfőjén fogadta a kérdéseket. Az eseményt a kormányzati kommunikáció igyekszik egyfajta gesztusként értékelni – mintegy bizonyítékaként annak, hogy a miniszterelnök nem menekül a függetlenül sajtó elől, épp ellenkezőleg: áll rendelkezésre, vagy ahogy idén hangzott a mottó a kormányfői Facebookon, „kérdés nem marad megválaszolatlanul”. Mintha szívességet tenne.

Valójában a Fidesz nem pusztán kritikákat igyekszik elütni az ilyen alkalmak megrendezésével és az ilyen díszletek felállításával. Legalább tíz éve, mióta a migrációs válság áramlatával Orbán Viktor nemzetközi ambíciói feltámadtak, a magyar kormány nagy erőkkel építi a miniszterelnök külföldi reputációját. Az építkezés fontos eleme, hogy a nemzetközi nyilvánosság érdeklődést tanúsít Magyarország iránt; annak demonstrálása, hogy Orbán Viktor távolról sem szigetelődött el a nyugati mainstream világában.

Ezért aztán ez az újévi alkalom sosem mezei sajtótájékoztató, odáig a miniszterelnök már nem hajol le, ez igazából nemzetközi audiencia.

Vagyis Orbán nem egyszerűen a nyilvánosságot tájékoztatja, hanem fogadja az iránta érdeklődő nagyvilágot.

belföld Scarlett Karoleva fidesz hajdu petra bbc bloomberg financial times orbán viktor karmelita reuters Roger Köppel
