Tiborczról kérdezték Orbánt, azt mondta, neki mindegy, hogy aki vagyonos, az ki fia borja

2021 óta mindig december 21-én tartotta nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor. Ezt a hagyományt 2025-ben megszakította, nem a múlt évet zárta sajtótájékoztatóval, hanem ezt az évet kezdi. Mi is ott vagyunk, bár 2023-ban és 2024-ben sem kérdezhettünk.

Orbán büszke arra, amit a közszolgáltatások területén elértek

A Direkt36 is szót kapott. A közszolgáltatásokról kérdezik. Az elmúlt 16 évben nem ezt tekintette prioritásnak a kormány, kevesebbet költ egészségügyre, mint az uniós átlag, a diákok teljesítménye visszaesett, sokat késnek a vonatok. Ezeken a területeken ígértek rendbetételt 16 éve. A kérdés az, hogy milyen személyes felelősséget érez amiatt, hogy az ígértek és lehetőségek ellenére ilyen helyzetben vannak a közszolgáltatások.

Orbán azt mondja, büszke arra, amit elértek. 91 kórházat és rendelőintézetet újítottak fel, orvosi rendelőket is újítottak fel. Az egészségügyre fordított kiadások is nőttek reálértékben, ami fantasztikus szerinte.

A közlekedést nézve az autópályák és gyorsforgalmi utak építését hozta fel. A vasút rendbetétele gőzerővel zajlik, pár év alatt eljut majd arra a színvonalra, ami méltó Magyarországhoz.

A közoktatás éves költségvetése 175 százalékkal nőtt 2010 óta, a tanárok is kaptak béremelést. A kormány figyelmet és pénzt is fordít a közszolgáltatásokra. Nem hiszi, hogy tanárok rosszul teszik a dolgukat, és az egészségügyben is becsületesen dolgoznak. Orbán szerint az újságíró azt állítja, a közszolgálatban dolgozók nem végzik jól a munkájukat, amit ő visszautasít. Az újságíró hiába vitatja, hogy nem így értette, Orbán kitart emellett. Azt mondani, hogy az ország nem működik, lebecsülése azoknak, akik ezekben a szektorokban dolgoznak - mondja Orbán.

Számít még a venezuelai katonai akcióhoz hasonló lépésekre

Az amerikai Free Press munkatársa arról kérdezi, hogyan csökkentheti a venezuelai beavatkozás az energiaárakat. Illetve Trump egy olyan kijelentésére is rákérdez, amelyből azt olvassa ki, hogy a nemzetközi jog szerepe háttérbe kerül.

Orbán az utóbbival kezdi: "a nemzetközi jog eddig semmilyen védelmet nem adott Magyarországnak, azt velünk szemben használják Brüsszelben, miért kellene sajnálnunk, ha valami új jön helyette?" Csábító lenne az új világrendet interpretálni, de még nem jött el az ideje, egyelőre csak azt látni, hogy a liberális világrendnek vége, de a "nemzetek kora" még nem jött el.

Az is mondta: "amit úgy hívtunk, hogy venezuelai katonai akció, csak egy dolog volt", és szerinte más hasonló lépések is lesznek majd, "de nem dolgom jósolni".

Emellett reményét fejezte ki, hogy Venezuelában sikerül az amerikaiaknak a természeti erőforrásokat hasznosítani. Szerinte az amerikaiak képesek lesznek arra, hogy a venezuelai olajvagyont bevonják a világkereskedelembe, ez vezet ahhoz, hogy olcsóbb lesz az olaj.

Az MNB-s botrányról kérdeztük Orbánt

A jegybanki alapítványokról kérdezte Orbánt kollégánk, Rényi Pál Dániel. A kérdés, mikor beszélt Orbán utoljára Matolcsyval, megkérdezte-e, tud-e a vagyonról, ami odalett, és Orbán tartja-e azt az állítást, hogy ég és föld kell, hogy összeszakadjon, hogy meginogjon a bizalma Matolcsyban.

A vagyon jelentős részére Matolcsy fiának is volt ráhatása. Van-e személyes kapcsolata vele?

Orbán azt mondja, 8-10 éve is van, hogy Matolcsy fiával találkozott. Matolcsyval a távozása előtti hetekben beszélt utoljára, az utódlással kapcsolatban. A jegybank pénzügyi kérdésével nem foglalkozott a kormány, és nem is dolga. A kormány nem felelős a jegybankért. Azért vállal felelősséget, hogy ha a visszaélésekre alapos gyanú merül fel, az eljárásokat lefolytatják, mindenki megkapja, ami jár a feltárt tények alapján. Ez be is fog következni Orbán szerint.

A kényesebb kérdések elől kitért.

Orbán szerint egyértelmű, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát

A The Times következik. Az újságíró felhozza, hogy Orbán nemrég azt mondta, az orosz-ukrán háborúban nem világos, hogy ki kit támadott meg. Erre kért magyarázatot.

Orbán szerint egyértelmű, 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez nyilvánvaló. Az 56-osok arra vártak, hogy megjöjjenek az amerikaiak. Amerika békét akar, nincs szó ideológiáról, ők nincsenek egy ideológiai platformon az oroszokkal. Amerika le akarja zárni a háborút - magyarázza Orbán. Nem nagyon érti, mire kérdez az újságíró.

Magyar Péterrel izzasztja meg Orbánt a Patrióta

A Patrióta Magyar Péterrel próbálja megizzasztani Orbánt; azzal, hogy Magyar "folyton letagadja" a párt környékén lévő "baloldali tanácsadókat, szakembereket". Mit gondol arról, hogy a Tisza környékén folyton baloldali emberek tűnnek fel, és Magyar próbálja őket letagadni? – teszik fel a kegyetlen kérdést.

Ukrajna, nem családalapú, hanem individuális társadalom, brüsszeli irány, Surányi György, Bajnai Gordon, háborúpártiság, és megint Ukrajna. A válasza a válasza néhány szavával írható le legjobban: "ebben nem látok semmi újszerűt".

Tajvan lehet a következő?

China Media Group kérdez. Kína és Magyarország, illetve Kína és az EU kapcsolatáról kérdez. Tajvanra is rákérdez.

Orbán szerint a venezuelai műveletnek hatása lesz a világpolitikára. Számolni kell azzal, hogy máshol is lehet hasonló, ez az új kor elkerülhetetlen velejárója - mondja Orbán. Magyarország az egy Kína elvet képviseli, de ez egy régi tradíció, már a "komcsi" időben is ez volt. Nagy eredménynek és lehetőségnek tartja, hogy ilyen jók a kapcsolatok Kínával.

Kína és az EU viszonyára azt mondja, Magyarország Kínabarát politikájának nincs többsége az EU-ban. Az ideológiai szembeállás újraélesztésére is lát kísérletet. Ő nem tekinti rendszerszintű riválisnak Kínát.

Fontos, hogy minél mélyebb legyen az együttműködés, vár még nagy kínai beruházásokat, és komoly exporttervek is vannak. Az élelmiszerexport nőhetne.

Venezueláról kérdezik, „minden narkóállam bukása örömhír”, feleli

A nemzetközi jognak vége, ismeri el a válaszában Orbán, mondván, néhány erős állam diktálja a tempót. „Minden narkóállam bukása örömhír”, az a jó, ha mindegyiket letakarítják, "takarítsa le az, akinek kézre esik, aki a közelében van."

Reméli, hogy a világpiaci energiaárakra a venezuelai fejleményeknek árcsökkentő hatása lesz, "nekünk '32-ig ki kell húznunk, akkortól termelni fog Paks2, és minden megváltozik". De összességében is azt várja, hogy az amerikaiak venezuelai beavatkozásának pozitív hatása lesz.

Beszél arról is, hogy bár az EU megpróbált kialakítani közös európai uniós álláspontot, "ezt Magyarország megvétózta, vagyis nem a vétó a jó szó, mi ebben nem vettünk részt". Azért, mert nem akarunk közös külpolitikát. Számos kérdésben nem értünk egyet, nem értünk egyet Venezuela ügyében, az orosz-ukrán háború ügyében, a közel-keleti ügyben.

Egy ábra ahhoz, amit a nemzetközi vándorlásról mond

Arról, hogy nem bevándorlóország leszünk, és inkább nyugat-európaiak jönnek majd hozzánk, mint harmadik országbeli migránsok.

Forrás
A Tisza "terveiről" kérdezik Orbánt

A Mandiner a következő. A Tisza "terveiről" kérdezi Orbánt. Mit üzen azoknak, akik szerint csak a Fidesz találta ki ezeket?

Orbán azt mondja, ők hallgassanak a józan eszükre. Ami úgy hápog, mint egy kacsa, az kacsa. Ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, volt államtitkár náluk, ismeri a gondolkodásmódját. Van a magyar gazdaságpolitikában olyan irány, aminél, ha baj üti fel a fejét, az erőforrások elsőszámú célpontja a választópolgár, tőlük vesz el.

Orbán számára nem kétséges, hogy az ellenzék gazdaságpolitikája a brüsszeli elvárások gyűjteménye. Orbán szerint meg is mondták, hogyha bevallanák, amire készülnének, elvesztenék a választást. Ezt ők mondták, nem a jobboldal találta ki. Ez okot ad annak a feltételezésére, hogy a napvilágra került programok hozzájuk tartoznak. Ez ilyen egyszerű. 2022-es helyzetet lát. Most, hogy Bajnai is beszállt, pont úgy van, mint négy éve. Ugyanazt a csatát kell megvívni, csak a tét nagyobb, mert bejött a háború. A brüsszelpártiságot kiegészítették ukránbarátsággal és háborúpártisággal, de a gazdaságpolitika tekintetében nem lát különbséget. Orbán szerint egy baloldali kormány Brüsszel- és háborúpárti kormány.

Európa jövőjéről kérdezték, lakosságcserével, nagyívű migránsozással válaszolt

A brit GB News kérdezi Orbánt, felidézve, hogy azt mondta: a liberális világrend végét éljük, a venezuelai, grönlandi események is ezt jelzik. Közben Európa a partvonalra kényszerül. Szerinte Európában van visszatérés a patrióta szellemiség felé?

Nagyon hosszú válaszát azzal kezdi, hogy hálát ad azért, mert nekünk a migrációból sikerült kimaradni, "ez csodák csodája". Európa kulturális gyökereinek megsemmisülésével és lakosságcserével folytatja, mondván, a keresztény gyerekek száma csökkent, a külföldről érkező nem keresztény gyerekeké nőtt. Nekünk sokkhatása volt, "amikor a Keleti pályaudvarnál megjelent a migránsok", ezért "azonnal nemet mondtunk erre".

Nem az volt nehéz, hogy nemet mondjunk, hanem hogy kitartsunk a döntésünk mellett. Komoly nyomás érkezett, főleg Németországból. Ennek megvolt az ára is, hiszen Magyarországot megbüntették és vádolták ezért, szerinte igazságtalanul. "Most már teljesen nyilvánvaló, hogy mi tettünk a nyerő lapra." A nyugat-európai országok most már a fél kezüket odaadnák, ha nem lennének migránsaik.

Helyesnek tartja, hogy kitartunk a döntés mellett. Az uniós büntetés még mindig olcsóbb, mintha beengednénk őket. Az sokkal nagyobb pénzügyi, szociális és társadalmi teher lenne, mondja, és ismét a migrációs paktumról beszél, az évente elbírálandó migrációs kérelmek számát most 27 ezernek mondja (korábban 23 ezret mondott). A válaszát azzal zárja, hogy arra számít: Magyarországra nem migránsok jönnek, hanem nyugat-európaiak, "nekünk nem migránsaink lesznek, hanem németeink, franciáink, olaszaink".

Tiborczról kérdezték Orbánt, azt mondta: a vagyonosoktól három dolgot várnak el, "függetlenül attól, ki fia borjai"

Tiborcz Istvánról kérdezi Orbánt a Telex, mondván: a miniszterelnök veje lassan már a harmadik leggazdagabb az országban, a lánya pedig hatalmas földterületet vásárol. Normális ilyen mértékű gazdagodás, miközben a nyugdíjak mediánértéke 250 ezer forint? Az MNB-alapítványokból eltűnt 270 milliárd forintról is kérdezett a Telex munkatársa, bár Kovács Zoltán igyekezett többször közbevágni.

Orbán a 13. és 14. havi nyugdíjakkal kezdi, és azt mondja, a nyugdíjak reálértéke növekedett is a kormányzásuk alatt. "Ami emberileg lehetséges", azt megteszik és megtették a nyugdíjasokért.

A nemzeti bank ügyében könnyebb helyzetben lennék, ha a nemzeti bank a kormány alá tartozna, de az MNB független. Ha ellenőrizhetnék, ez nem történt volna meg. Így csak annyit tehetnek, hogy a hatóságok eljárásokat folytatnak, és ilyen eljárások zajlanak is. A bekövetkezett vagyonvesztés mértékéről csak a jegybank tud pontos adatot, várjuk meg a vizsgálatokat, akkor tudjuk, milyen vagyonvesztés volt. Minden jogszabálysértést meg fogunk torolni. HA csak egyetlen forint is eltűnik bárhonnan, annak jogi következményei vannak.

Nagyon általánosan reagált a vejének és lányának vagyonosodását firtató kérdésre, arra érdemi választ nem adott:

Ami a magyarországi vállalkozásokat illeti, a vagyonosoktól három dolgot várnak el, "függetlenül attól, ki fia-borjai": tartsák be a törvényeket, adjanak munkát a magyaroknak és fizessék be az adót.

Úgy szólították fel a Népszavát, hogy ott sincs

A Népszavát szólították fel, de nincs, így mentek tovább a HVG-re. Arra kérdez rá az újságíró, hogy ki a felelős azért, hogy nem volt növekedés. Orbán korábban arról beszélt, 2025 a nagy meglepetés éve lesz. Elárulná, hogy mi volt az?

Orbán azt mondja, arra gondolhatott, hogy legalább egy tucatnyi olyan intézkedést hoztak, ami példátlan az EU-ban. Itt megint felsorolta az intézkedéseket, mint az elején már elmondott.

A növekedés mértéke ki van szolgáltatva a háborúnak, az blokkolja a növekedést - mondja Orbán. A kérdés, hogy a kormány ezt felmentésként értelmezi-e, de a kormány inkább úgy áll hozzá, hogy ilyen körülmények között is kigondolnak olyan módszereket, amivel könnyebbé teszik a magyarok életét. Az MKIK-nak is köszönetet mond, illetve a munkaadók és szakszervezetek megállapodásáért is.

Az, hogy ilyen intézkedésekre képesek alacsony növekedéssel, erőt mutat - mondja Orbán. Szerinte nem sok olyan ország van, ami kibírna ilyen intézkedéseket, úgy, hogy közben fenntartja a hiányt és az államadósságot is.

Egy jó dolgot mondott Orbán Magyarról

A BBC a következő. Három dolgot kérdez, amit Magyar Péterben nagyra becsül.

Otthagyta a Fideszt, ezt az egyet tudja, ez jó hír nekik.

Orbán lesz a miniszterelnök-jelölt, az elnöki rendszerről is beszélt

A Bloomberg következik, az első kérdés, Orbán lesz-e a miniszterelnök-jelölt, novemberben ugyanis egy interjúban arról beszélt, az elnöki rendszerre való átállás mindig felmerül. Tervezi-e az elnöki jogkör megerősítését. És ha a Fidesz nyer, 2030-ig tervez-e miniszterelnök lenni, vagy áttér?

Ma a Fidesz testületeiben a közbölcsösség, hogy nincs jobb nálam - mondja Orbán. "Keresik, de nem találják. Amíg nem találják, ő lesz a jelölt."

Az elnöki rendszer kérdésére azt mondja, itthon inkább miniszterelnöki rendszer van, nem készül arra, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamásnak, marad a mostani rendszer.

Mit mondana egy, a gyermekvédelmi intézményben bántalmazott gyereknek?

A Szőlő utcai és gyermekvédelmi intézetekben történt sajnálatos eseményekről kérdezi Orbánt az RTL, ahogy a munkatársuk felidézi: ismét megkérdezik, amit decemberben már kérdeztek, hogy ki a politikai felelős az ügyért, illetve ha egy érintett bántalmazott gyerek állna itt előtte, mit mondana neki? Ez utóbbi kérdésre nem válaszolt, és bocsánatot sem kért egyetlen bántalmazásért sem az állam nevében.

Orbán a válaszában elismeri, hogy „a Szőlő utcai ügyekben sok évvel ezelőtt történt meg az első feljelentés, a rendőrségi lépésre okot adó jelzés. A rendőrség az első alkalommal nem volt képes semmit rábizonyítani az ott dolgozókra az ellenük felhozott vádakból. A második alkalommal már sikeres volt a rendőrségi eljárás. Vizsgálandó kérdés, hogy az első alkalommal miért volt sikertelen”. Ez a vizsgálat még nem zárult le, majd tájékoztatást adnak, ha lezárul.

„Amint látjuk, hogy a rendőrségi akció miért nem volt sikeres, akkor tudunk beszélni a politikai felelősségről.”

Ma Magyarországon 25-26 ezer olyan gyerek van, akiről nem tudnak gondoskodni a szüleik. Kétharmadukért úgy vállal felelősséget az állam, hogy nevelőszülőket von be. A többiek intézetekben vannak, mondja, majd elválasztja ezektől a Szőlő utcát, amit "lényegében fiatalkorúak börtönének" nevez. Öt ilyen intézet van, ezek működésénél merültek fel problémák. Megvizsgálták, hogy az egész rendszer jól van-e megszervezve. És arra jutottak, hogy nem.

A szociális ellátásból áttették ezeket a büntetés-végrehajtáshoz, mert "minden félrecsúszott gyerekélet veszteség, fájdalom, és az államnak empátiával, de sokkal szigorúbban kell fellépni".

