Tiborczról kérdezték Orbánt, azt mondta, neki mindegy, hogy aki vagyonos, az ki fia borja

A Direkt36 is szót kapott. A közszolgáltatásokról kérdezik. Az elmúlt 16 évben nem ezt tekintette prioritásnak a kormány, kevesebbet költ egészségügyre, mint az uniós átlag, a diákok teljesítménye visszaesett, sokat késnek a vonatok. Ezeken a területeken ígértek rendbetételt 16 éve. A kérdés az, hogy milyen személyes felelősséget érez amiatt, hogy az ígértek és lehetőségek ellenére ilyen helyzetben vannak a közszolgáltatások.

Orbán azt mondja, büszke arra, amit elértek. 91 kórházat és rendelőintézetet újítottak fel, orvosi rendelőket is újítottak fel. Az egészségügyre fordított kiadások is nőttek reálértékben, ami fantasztikus szerinte.

A közlekedést nézve az autópályák és gyorsforgalmi utak építését hozta fel. A vasút rendbetétele gőzerővel zajlik, pár év alatt eljut majd arra a színvonalra, ami méltó Magyarországhoz.

A közoktatás éves költségvetése 175 százalékkal nőtt 2010 óta, a tanárok is kaptak béremelést. A kormány figyelmet és pénzt is fordít a közszolgáltatásokra. Nem hiszi, hogy tanárok rosszul teszik a dolgukat, és az egészségügyben is becsületesen dolgoznak. Orbán szerint az újságíró azt állítja, a közszolgálatban dolgozók nem végzik jól a munkájukat, amit ő visszautasít. Az újságíró hiába vitatja, hogy nem így értette, Orbán kitart emellett. Azt mondani, hogy az ország nem működik, lebecsülése azoknak, akik ezekben a szektorokban dolgoznak - mondja Orbán.