Magyarország egyedüliként még az EU pihe-puha nyilatkozatát sem támogatta Venezueláról

Magyarország egyedüliként nem támogatta az Európai Unió vasárnap éjjel kiadott közös nyilatkozatát Venezueláról, melyben az amerikai beavatkozás és Maduro elnök eltávolítása után minden szereplőtől nyugalmat és önmérsékletet kértek.

Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője vasárnap éjjel közzétett nyilatkozatában a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel. Ez még az uniós diplomácia mércéjével is feltűnően óvatoskodó kötelező kör akkor, amikor az Egyesült Államok Donald Trump szavai szerint éppen átveszi a dél-amerikai ország irányítását, miután a szombati akcióban elrabolták az ország elnökét.

A Kallas-féle uniós nyilatkozat megfogalmazása eleve erősen kompromisszumos volt - korábban Merz és Macron sem igazán mondott semmi érdemit az amerikai akcióról, szemben például Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, aki több latin-amerikai vezetővel együtt egyértelművé tette, hogy a nemzetközi jog megsértésének tekintik Maduro eltávolítását.

Az uniós nyilatkozatot azonban Magyarország így sem támogatta. Noha 2023-ban Szijjártó Péter külügyminiszter még a venezuelai elnökkel fotózkodott, és arról írt, hogy egyetértettek Maduróval abban, hogy a választott vezetők legfőbb felelőssége, hogy megőrizzék országaik szuverenitását és ellenálljanak a külső beavatkozási kísérleteknek, a szavakban szuverenista magyar kormány most a legkisebb mértékben sem kívánta kommentálni Trump akcióját.

Szijjártó Péter és Nicolás Maduro 2023 novemberében Fotó: MARTON_KIRALY/ALL_RIGHTS_RESERVED

A 27 uniós tagállamból így végül csak 26 támogatta a nyilatkozatot, az aláírók közül egyedül Magyarország maradt ki. Az uniós nyilatkozat arra is kitért, hogy Venezuela jövője kizárólag a nép akaratától függ - miközben Donald Trump arról beszél, hogy az amerikaiak átvették az irányítást az ország felett, és Maduro eddig alelnökét bízzák meg a vezetéssel, aki az amerikai elnök szerint mindenben engedelmeskedni fog nekik.

„Az EU emlékeztet arra, hogy minden körülmények között tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának elveit” – áll az uniós nyilatkozatban. „Az EU minden szereplőt nyugalomra és önmérsékletre szólít fel az eszkaláció elkerülése, valamint a válság békés rendezésének biztosítása érdekében” - ez az a megszövegezés, amit Magyarország végül nem támogatott.