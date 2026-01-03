A magyar külügyminisztert egyelőre fontosabb dolgok foglalkoztatják, mint Venezuela

UPDATE: Cikkünk megjelenése után pár perccel jelent meg Szijjártó Péter első posztja a venezuelai eseményekkel kapcsolatban. A magyar külügyminiszter azt írta a „Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során.”
Szijjártó tájékozatása szerint a venéz fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvették, és jól van. Emellett a külügynek két olyan magyar állampolgárról van tudomása, „akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események.” Szijjártó azt is írta, hogy „ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz, vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.”
A történteket a magyar külügyminiszter továbbra sem értékelte.
Helyi idő szerint hajnali 2 órakor robbanásokat és alacsonyan repülő légi járműveket észleltek a venezuelai fővárosban, Caracasban, a város déli része pedig áram nélkül maradt.
Mostanra már tudjuk: az Amerikai Egyesült Államok nagyszabású akció keretében elfogta és repülővel elszállította Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket narkoterrorista összeesküvéssel, kokain behozatalára irányuló összeesküvéssel, géppuskák és robbanóeszközök birtoklásával, valamint az Egyesült Államok ellen irányuló, géppuskák és robbanóeszközök birtoklására irányuló összeesküvéssel vádolnak. Amerikában állhatnak bíróság elé, már vádat is emeltek ellenük.
Donald Trump sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenetet végrehajtani az országban
A világ országai különböző módokon reagáltak a hírre:
A hosszas felsorolás után adódhat a kérdés: hogyan reagált az Egyesült Államokkal egyre szorosabb kapcsolatot ápoló, de korábban Venezuelával is kokettáló Magyarország külügyminisztere a hírre.
Nos, Szijjártó Péter Facebook-oldalán a mai napon viszonylag sokáig egy szilveszteri poszt volt a legfrissebb tartalom, míg végül kicsivel 6 óra után friss szöveg jelent meg. Aminek az első ekezdése az volt:
A regionális energiabiztonság szempontjából jól indult az év, hiszen a szerbiai kőolajfinomító működéséhez kiadott amerikai engedély nagymértékben hozzájárul Szerbia üzemanyag-ellátásának garantálásához, ennek pedig jó hatása van a teljes közép-európai üzemanyagpiacra.
Ebből már valószínűleg mindenki kitalálta, hogy Szijjártó nem a venezuelai eseményekre reagált. A magyar külügyminiszter tájékoztatta követőit arról, hogy „Szerbia továbbra is számíthat Magyarország támogatására a biztonságos energiaellátás hosszú távú garantálása érdekében.”
Ezután pedig következett a menetrend szerinti brüsszelezés.
„Szerbia példája ugyanakkor világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását!A miniszterkollégával ezért ma egyeztettük az új szerb-magyar kőolajvezeték építésének felgyorsításához szükséges további lépéseket is.”
Íme a poszt a maga teljességében:
Orbán Viktor miniszterelnök ma összesen hármat posztolt. Elsőként egy örömhírcsokrot a kormányzati intézkedésekről:
Majd egy megható videót a háborúellenes gyűlésekről:
A harmadik posztba pedig belefért már Venezuela is, a magyar miniszterelnök nem sokkal Szijjártó Péter után nyilvánult meg a helyzettel kapcsolatban. Emígy:
„A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában.”
Magyar Péter már koradélután azt írta:
Jelen helyzetben mind Venezuelának, mind a teljes nemzetközi közösségnek a legfőbb érdeke az esetleges eszkaláció elkerülése.
Illetve mellékelt egy fotót, amelyen Szijjártó Péter fog kezet Nicolás Maduróval. A kép 2023 novemberében készült Caracasban, nem sokkal azután, hogy feloldották a nyugati szankciókat az ország ellen, Szijjártó pedig gyorsan oda is repült, hogy újraépítse a két ország kapcsolatait, méghozzá minél gyorsabban, hogy - mint mondta - „ebből hazánk minél többet profitálhasson”.
Magyar posztja alább olvasható teljes terjedelmében:
Már vádat is emeltek a venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Egyelőre nem világos, hova vezet a konfliktus.
Az elnök azt is közölte, az amerikai erők mindaddig jelen lesznek Venezuelában, míg nem stabilizálódik a helyzet. Amerikai cégek komoly befektetéssel beszállnak a helyi olajiparba.
„Gyorsnak kell itt lennünk, hiszen a nyitás is gyorsan zajlik, és ahogyan látjuk a nyugat-európaiakat, az amerikaiakat, szeretnek elsők lenni. Fontos, hogy mi is itt legyünk a legelején” – mondta a külügyminiszter, akit a látogatásra elkísértek a MOL képviselői is.