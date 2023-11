Szijjártó: Magyarország újraépíti a kapcsolatait Venezuelával

Magyarország úgy döntött, hogy újraépíti a kapcsolatait, az együttműködését Venezuelával, méghozzá gyorsan, az elsők között, hogy ebből hazánk minél többet profitálhasson – közölte Szijjártó Péter Caracasban.

A KKM közleménye szerint a külgazdasági és külügyminiszter a magyar-venezuelai kapcsolatok stabil alapjait méltatta, és arra emlékeztetett, hogy a II. világháború, majd az 1956-os forradalom után is magyarok tízezrei menekültek Venezuelába, ahol sok segítséget kaptak az életük újrakezdéséhez. Így ma is kb. 3000 magyar származású ember él az országban, ami a térség harmadik legnépesebb közösségének számít.

„Erre a történelmi kapocsra, az itt élő magyarokra, a Venezuela felé megnyilvánuló nemzetközi nyitásra alapozva, és mindezeket kihasználva, úgy döntöttünk, hogy mi is újraépítjük a Venezuelához fűződő kapcsolatainkat, az együttműködésünket, és ezt gyorsan, az elsők között tesszük meg, hogy minél többet profitálhassunk belőle” – mondta.

Azt mondta, Venezueláé a világ legnagyobb kőolajkészlete, és a magyar technológiák javíthatnak a kitermelés hatékonyságán, ezért a látogatásra elkísérték a MOL képviselői is.

Emellett Venezuela növeli a földgázkitermelését is, és erős az európai érdeklődés az LNG importja iránt, ezért az MVM képviselői is ott vannak, és szakmai egyeztetéseket kezdtek a behozatal lehetőségeiről.

„Gyorsnak kell itt lennünk, hiszen a nyitás is gyorsan zajlik, és ahogyan látjuk a nyugat-európaiakat, az amerikaiakat, szeretnek elsők lenni. Fontos, hogy mi is itt legyünk a legelején” – mondta Szijjártó, aki szerint tavaly már 68 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelmi forgalom, és magyar víztisztítási és orvostechnológiai eszközöket is használnak már Venezuelában.

Bejelentette, hogy 2024-től évi 25 venezuelai diák érkezhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre, a két ország pedig emellett nagyköveti szintre emeli a kapcsolattartást, és a caracasi tiszteletbeli konzult tiszteletbeli főkonzullá léptetik elő.

Legutóbb 1992-ben volt hasonló látogatás Venezuelában, a mostani vizit időzítése pedig azért is lényeges, mert egyre súlyosabb konfliktusok uralják a világot, és a nemzetközi politikában leginkább „egymással veszekedő, egymás ellen szankciókat életbe léptető” államokat látni – mondta Szijjártó, aki szerint a hatályban lévő szankciós rezsimek nem igazán érik el a kitűzött célokat, csak nagyon sok kárt, felesleges szenvedést okoznak, főleg azoknak, akik abszolút nem tehetnek a kiváltó okokról. „Mi azt szeretnénk, ha a jövőben minél kevesebb szankciós rezsim keserítené meg a világ életét, és ezek helyett a globális együttműködés, a konnektivitás, az összeköttetések időszaka jönne el” – mondta.

Szijjártó Péter ezért üdvözölte, hogy az USA jelentősen lazította a Venezuelával szembeni korábbi korlátozásait, illetve hogy egyre intenzívebb a latin-amerikai ország gazdasági együttműködése Spanyolországgal, Portugáliával és Franciaországgal. „Azt szorgalmazzuk, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan, az Európai Unió is lazítson a Venezuelával szembeni szankciós intézkedéseken”, és már sikerült elérni az EU-szankciók felülvizsgálati időszakának fél évre csökkentését – mondta.

Szijjártó elmondta, hogy Budapest és Caracas hasonló állásponton van az ukrajnai háború ügyében is, és ez egybeesik a globális többség álláspontjával is. A külgazdasági és külügyminiszter a nap folyamán találkozik többek között venezuelai kollégájával, Yván Gillel, illetve az olajipari minisztérium vezetőjével, Pedro Rafael Tellecheával is. (MTI)