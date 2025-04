Bódis Kriszta szerint a Tisza úgy áll ki a gyülekezési törvény csorbítása ellen, hogy „nem úgy táncol, ahogy a kormánypárt fütyül”

Interjút adott a Népszavának Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa, akit hónapok óta kőkeményen támad a kormánypárti sajtó.

Miután a Tisza látványosan nem reagált a Pride betiltását jelentő fideszes törvénymódosításra, Bódistól megkérdezték, hogy miért nem állt ki a párt a gyülekezési jog csorbítása ellen. Azt mondta, „a kiállás az, hogy nem úgy táncolunk, ahogy a kormánypárt fütyül.” Szerinte egy kormányváltó tömeg készül a jogtipró struktúrák gyökeres átalakítására.

Ez az álláspont lényegében ugyanaz, mint amit március 20-án fogalmazott meg. Akkor azt írta, a legkritikusabb helyzetekben megalkuvásnak tűnő cselekedetek mögött áll az igazság.

Bódis a fővárosi szociális közalapítványi tagságáról is beszélt. A testületbe múlt héten, második nekifutásra választották be. A Fidesz által „LMBTQ-aktivistának” tartott Bódis jelölése ellen a kormánypárt fővárosi frakciója többször is tiltakozott.

photo_camera Bódis Kriszta Fotó: Németh Dániel/444

Bódis azt mondta, nem ambicionálta a jelöltséget. Azután mondott igent, hogy megkérték, vállalja el a tagságot. Azon pedig meglepődött, hogy a sajtó átvette Szentkirályi Alexandra vádját, miszerint első nekifutásra nem a hivatalos nevével (Horváth Kriszta) terjesztették volna elő a javaslatot. Szerinte Szentkirályi a névcseréről szóló mondvacsinált történettel akart uszítani ellene.

Emellett arról is beszélt, hogy a Tisza honlapján olvasható a párt programja, és biztos benne, hogy a párt kormányra kerülése esetén törekedni fog rá, hogy legyen női minisztere is.