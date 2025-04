Kritizálták a Kúria elnökét a jogászgyűlésen, mire az otthagyta az egész rendezvényt

Varga Zs. András kúriai elnök az őt és a Kúriát kritizáló előadás közben felállt, kiment a teremből, majd az egész jogászgyűlést otthagyta a múlt héten, írja hvg. Sőt, a lap szerint a beosztottjait is magával rendelte.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A múlt héten Balatonalmádiban tartották a 17. Magyar Jogászgyűlést, a magyar jogásztársadalom egyik legfontosabb országos szakmai fórumát, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnök, Pintér Sándor belügyminiszter és Tuzson Bence igazságügyi miniszter is felszólalt.

A botrány a csütörtök délutáni plenáris ülésen tört ki, amikor Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az MJE alelnöke beszélt. Havasi megemlítette azt a jogalkalmazók körében végzett felmérést, amit munkacsoportja készített a Kúria jogegységi panasz tanácsának munkájáról. Ebben a megkérdezettek több kritikát is megfogalmaztak a tanáccsal kapcsolatban.

Amikor pedig felmerült az a kifogás is, hogy a jogegységi panasz tanácsnak Varga Zs. az elnöke, a kúriai elnök a jelenlévők szerint felállt és kirohant a teremből.

Mire az ülés végetért, a lap szerint Varga Zs. kijelentkezett a szállodából, és az elnöki autóba beültette maga mellé a többi kúriai bírót is. Aki pedig nem fért be az első körbe, annak meg kellett várnia, hogy visszajöjjön értük az autó Balatonalmádiba. Bár a hivatalos indok az volt, hogy másnap délelőtt vezetői értekezleten kellett részt venniük, a lap szerint a hazarendeltek között olyan is volt, aki nem tagja a vezetőségnek, azaz önként távozott.

Az elnököt többen is próbálták békíteni, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök és miniszterek is, de nem engedett. Az utolsó napi plenáris ülést - ahol Pintér Sándor és Tuzson Bence beszélt - sem ő vezette.

A cikk megjelenése után közleményben reagált a Kúria. Ebben arról írnak, hogy „az ülésen a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

szakmainak álcázott, de a jogszabályokat és a tényeket figyelmen kívül hagyó és az Alaptörvény előírását súlytalanként kezelő, éles politikai kritikát fogalmazott meg a Kúria feladatait, a Jogegységi Panasz Tanács összetételét és működését illetően.

A Jogászgyűlés programja ezen az ülésen a vitát nem tette lehetővé, de a Kúria és a kúriai bírák politikai vitában egyébként sem vehetnek részt. Politikai provokációra pedig szakmai érvekkel nem lehet válaszolni. Erre nem is volt szükség. Tudomásunk szerint a Jogászgyűlés záróülésén elhangzott előadások visszatértek a szakmai értékelésekhez, és a zárszóban a Magyar Jogász Egylet elnöke elnézést kért a Kúriától.”