Donald Trump bejelentette, hogy elfogták Nicolas Madurot

Donald Trump amerikai elnök egy közösségi média bejegyzésben jelentette be, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuelában, amely során Nicolas Madurot és feleségét elfogták és elvitték az országból.

„A művelet az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködésben zajlott. A részleteket később közöljük” - írta az elnök. Azt is bejelentette, hogy washingtoni idő szerint szombat délelőtt 11-kor tartanak sajtótájékoztatót, azaz magyar idő szerint este 5 órakor várható hivatalos megszólalás az elnöktől. Idő közben viszont a The Times elérte telefonon Donald Trumpot, aki örömködve mondott egy mondatot az újságíróknak:

„Sok-sok jó előkészület és sok nagyon nagyszerű katona és nagyszerű ember” – mondta az elnök – „ez egy brilliáns művelet volt igazából.”

Arról is kérdezték, hogy vajon kapott-e felhatalmazást a konkresszustól erre az akcióra, de erre azt felelte, hogy majd a fent említett sajtótájékoztatón beszél erről.

Minden esetre ez azt jelenti, hogy hivatalosan is megerősítette az Egyesült Államok, hogy a caracasi bombázásért ő a felelős. A beszámolók szerint helyi idő szerint hajnali 2 óra körül legalább hét robbanást lehetett hallani, és több városrészben az emberek az utcára siettek. Később Venezuela kormánya elítélte az Egyesült Államok támadását, amelyet szerintük az ország olaj- és ásványkincseinek megszerzéséért folytatnak, Maduro pedig szükségállapoto hirdetett.





Mi vezetett ide?

A szombati akció előzménye, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között komoly feszültség van hónapok óta. Donad Trump amerikai elnök még november végén jelentette be, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, nagyon hamar elkezdjük” - mondta az amerikai elnök egy a hadsereggel folytatott online konferencián.

Sőt, nem sokkal később lezártnak minősítette a venezuelai légteret, jelezve, hogy az amerikai katonai akciók rövidesen el is kezdődhetnek Venezuela területén. A dél-amerikai állam külügyminisztériuma erre azzal reagált, hogy Trump szavai „kolonialista fenyegetést” jelentenek, és egy „újabb különc, illegális és indokolatlan agressziót” takarnak. Felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak jogilag nincs felhatalmazása egy másik ország légterének lezárására.

Eközben a Miami Herald forrásai szerint azt üzenték Maduronak a Fehér Házból, ha lemond és elhagyja az országot, megmenekülhet a hozzátartozóival együtt. Ezt többször is elmondták neki, de Maduro világossá tette, hogy nem kíván élni a „lehetőséggel”. A lap azt is írta, hogy a hívásra akkor került sor, amikor az amerikaiak egyértelművé tették, hogy határozottabb fellépésre készülnek a Cartel de los Soles kábítószer-kereskedő csoport ellen.

A CNN információi szerint a CIA végül decemberben dróntámadást intézett egy venezuelai kikötőben álló raktárépület ellen, amit az amerikai titkosszolgálati információk szerint a Tren de Aragua nevű banda drograktárnak használt. Innen tölthették fel a kábítószercsempész hajókat. Ez lehetett az első ismert amerikai támadás az országon belüli célpont ellen.

Nicolás Maduro venezuelai elnök csütörtökön bejelentette, hogy nyitott az Egyesült Államokkal tárgyalni a kábítószer-kereskedelemről és az olajügyről, miután az elmúlt hetekben fokozódott a kormánya elleni nyomásgyakorlás.