Trump lezártnak minősítette a venezuelai légteret

Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy a Venezuela feletti és a környező légteret teljes egészében lezárják – írja a Reuters.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A múlt héten az amerikai légügyi hatóság figyelmeztette a nagy légitársaságokat, hogy „potenciálisan veszélyes helyzet” állhat fenn a Venezuela feletti átrepüléseknél „a romló biztonsági helyzet és az országban vagy környékén fokozódó katonai aktivitás” miatt.

Venezuela visszavonta hat nagy nemzetközi légitársaság működési engedélyét, miután azok felfüggesztették a járataikat az országba, követve az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal figyelmeztetését.

Trump a Truth Socialön azt írta, „minden légitársaság, pilóta, drogdíler és embercsempész figyelmébe: kérjük, tekintsék A VENEZUELA FELETTI ÉS KÖRNYEZŐ LÉGTERET TELJES EGÉSZÉBEN LEZÁRTNAK.”

Trump pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, nagyon hamar elkezdjük” - mondta az amerikai elnök a hadsereggel folytatott online konferencián.

Az amerikai csapatok szeptember óta legalább 21 csapást hajtottak végre kábítószer-szállítónak minősített hajókra a Karib-térségben és a Csendes-óceánon, ezekben az akciókban legalább 83 embert öltek meg.