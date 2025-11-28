Szárazföldi katonai műveletet tervez Trump Venezuela ellen

Az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen - jelentette be Donald Trump. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” - mondta az amerikai elnök a hadsereggel folytatott online konferencián.

A Trump-adminisztráció mérlegeli a venezuelai helyzettel kapcsolatos lehetőségeket. Azt állítják, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnöknek nagy szerepe van az illegális kábítószer-kereskedelemben, és azzal vádolják, hogy közvetve amerikaiak haláláért felelős. Maduro tagadja, hogy bármilyen kapcsolata lenne a drogkereskedelemmel.

Washington a drogkartelleket terrorista szervezeteknek nyilvánította, az amerikai erők a fellépésüket kábítószer-ellenes műveletként határozzák meg - a térségben koncentrált amerikai tűzerő azonban messze meghaladja a szükséges mértéket, figyelmeztet a BBC.

Az amerikai csapatok szeptember óta legalább 21 csapást hajtottak végre állítólagos kábítószer-szállító hajókra a Karib-térségben és a Csendes-óceánon, ezekben az akciókban legalább 83 embert öltek meg.

