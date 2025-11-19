New York Times: Trump jóváhagyta a Venezuela elleni CIA-műveletekről szóló tervet

Az elnök jóváhagyta a lehetséges venezuelai műveleteket, de újra megnyitotta az informális tárgyalásokat Nicolás Maduro elnökkel, írja a New York Times. Miután a legnagyobb amerikai repülőgép-hordozó már a Karib-térségben állomásozik, Trump további intézkedéseket hagyott jóvá Venezuela nyomására és egy szélesebb körű katonai hadjárat lehetőségének előkészítésére – állította a lap több, az ügyben tájékozott forrása.

Fotó: GLADJIMI BALISAGE/AFP

A CIA titkos venezuelai akciókra vonatkozó terveiről a lap nem tudott meg részleteket, sem azt, hogy ezek milyen jellegűek lehetnek, sem azt, hogy ezeket mikor hajthatják végre. Ami biztos: Trump még nem engedélyezte katonai erők bevetését, vagyis a Maduro-kormányzatra helyezett, fokozódó nyomásgyakorlás következő fázisa szabotázs vagy valamilyen kiber-, pszichológiai vagy információs művelet lehet.

Az elnök még nem is fogalmazta meg nyilvánosan végső célját a régióból érkező kábítószer-áramlás megállításán túl. Maduro állítólag egy korábbi titkos tárgyaláson felajánlotta már a lemondását, de azt a Fehér Ház nem támogatta.

A hadsereg és a CIA tervezői több lehetőséget is előkészítettek különböző vészhelyzetekre, illetve listákat készítettek azokról a létesítményekről, amelyekre csapások mérhetők. A Pentagon emellett a Maduróhoz közeli katonai egységek elleni támadásokat is tervez.

Washington korábban már folytatott informális tárgyalásokat is Maduro elnökkel, aki ezeken állítólag jelezte, hogy hajlandó hozzáférést biztosítani országa olajvagyonához az amerikai cégeknek. Ezek lehetséges folytatását Trump vasárnap lényegében elismerte, amikor úgy fogalmazott: „lehet, hogy lesznek majd megbeszéléseink Maduróval. Meglátjuk, azok hogyan alakulnak”.