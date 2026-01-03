Videókon a caracas-i bombázás és az amerikai helikopterek megérkezése

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Éjszaka robbanások érték Caracas-t, amit a venezuelai kormány megerősített. Azt is elmondták, hogy a fővárosi támadások mellett három másik államot ért találat: Miranda, La Guaira és Aragua tartományokat. A Guardian megosztott több felvételt egybe vágva, amelyen a robbanások és az alacsonyan szálló helikopterek látszanak Caracas felett:

Forrás

A támadás után kiderült, az amerikai erők elfogták Nicolas Madurót. A konfliktusról folyamatosan frissülő cikkben számolunk be.

külföld Miranda Donald Trump helikopter venezuela La Guaira Aragua robbanás caracas Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Robbanásokat észleltek Venezuela fővárosában, a kormány szerint az Egyesült Államok támadott

Helyi idő szerint hajnal kettőkor hét robbanást lehetett hallani.

Fődi Kitti
külföld

Narkoterrorista összeesküvéssel és egy sor másik dologgal is vádolják Madurót, Amerikában állhat bíróság elé

Már vádat is emeltek a venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Egyelőre nem világos, hova vezet a konfliktus.

Kaufmann Balázs, Fődi Kitti
külföld