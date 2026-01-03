Robbanásokat észleltek Venezuela fővárosában, a kormány szerint az Egyesült Államok támadott

Jelentések és szemtanúk szerint robbanásokat és alacsonyan repülő légi járműveket észleltek a venezuelai fővárosban, Caracasban, a város déli része pedig áram nélkül maradt. A kormány az Egyesült Államokat vádolja a támadással, Nicolas Maduro elnök pedig szükségállapotot hirdetett. Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajtotta végre a csapásokat.

A beszámolók szerint helyi idő szerint hajnali 2 óra körül legalább hét robbanást lehetett hallani, és több városrészben az emberek az utcára siettek. Venezuela kormánya nem reagált azonnal a megkeresésekre.

A BBC közvetítése szerint nemrég hivatalos közleményt adott ki a venezuelai kormány, amelyben azt írja: „Venezuela elutasítja, visszautasítja és a nemzetközi közösség előtt elítéli azt a rendkívül súlyos katonai agressziót, amelyet az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi kormánya követett el venezuelai terület ellen.”

A közlemény szerint a caracasi csapások célja „Venezuela stratégiai erőforrásainak, különösen az olaj- és ásványkincseknek a megszerzése”, valamint „az ország politikai függetlenségének erőszakos megtörése”.

A venezuelai elnök, Nicolas Maduro országos szükségállapotot hirdetett, és a támadásokat az Egyesült Államok azon kísérleteként írta le, hogy megszerezzék az ország olaj- és ásványkincseit.

Egyúttal elrendelte valamennyi nemzeti védelmi terv végrehajtását „a megfelelő időben és a megfelelő körülmények között”.

A kormány felszólította továbbá „az ország valamennyi társadalmi és politikai erejét, hogy aktiválják mozgósítási terveiket, és ítéljék el ezt az imperialista támadást”.

Bár az amerikai kormányzat hivatalosan még nem reagált, a Reuters arról számolt be, hogy egy névtelen amerikai tisztviselő megerősítette a támadás tényét.

Hónapok óta tartó feszültség

A robbanások aközben történtek, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között komoly feszültség van hónapok óta. Donad Trump amerikai elnök még november végén jelentette be, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, nagyon hamar elkezdjük” - mondta az amerikai elnök egy a hadsereggel folytatott online konferencián.

Sőt, nem sokkal később lezártnak minősítette a venezuelai légteret, jelezve, hogy az amerikai katonai akciók rövidesen el is kezdődhetnek Venezuela területén. A dél-amerikai állam külügyminisztériuma erre azzal reagált, hogy Trump szavai „kolonialista fenyegetést” jelentenek, és egy „újabb különc, illegális és indokolatlan agressziót” takarnak. Felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak jogilag nincs felhatalmazása egy másik ország légterének lezárására.

Eközben a Miami Herald forrásai szerint azt üzenték Maduronak a Fehér Házból, ha lemond és elhagyja az országot, megmenekülhet a hozzátartozóival együtt. Ezt többször is elmondták neki, de Maduro világossá tette, hogy nem kíván élni a „lehetőséggel”. A lap azt is írta, hogy a hívásra akkor került sor, amikor az amerikaiak egyértelművé tették, hogy határozottabb fellépésre készülnek a Cartel de los Soles kábítószer-kereskedő csoport ellen.

A CNN információi szerint a CIA végül decemberben dróntámadást intézett egy venezuelai kikötőben álló raktárépület ellen, amit az amerikai titkosszolgálati információk szerint a Tren de Aragua nevű banda drograktárnak használt. Innen tölthették fel a kábítószercsempész hajókat. Ez lehetett az első ismert amerikai támadás az országon belüli célpont ellen.

Nicolás Maduro venezuelai elnök csütörtökön bejelentette, hogy nyitott az Egyesült Államokkal tárgyalni a kábítószer-kereskedelemről és az olajügyről, miután az elmúlt hetekben fokozódott a kormánya elleni nyomásgyakorlás. (Guardian)