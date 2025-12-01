Trump ultimátumot adott Madurónak: ha nem lép le „önként”, az amerikaiak lerohanhatják Venezuelát

Ha lemond és elhagyja az országot, megmenekülhet a hozzátartozóival együtt, ezt üzenték Nicolás Maduro venezuelai elnöknek a Fehér Házból a Miami Herald forrásai szerint. Ezt telefonon is elmondták neki múlt héten, de azóta világossá vált, hogy nem kíván élni a „lehetőséggel”.

A Miami Herald azt írja, a hívásra akkor került sor, amikor az amerikaiak egyértelművé tették, hogy határozottabb fellépésre készülnek a Cartel de los Soles kábítószer-kereskedő csoport ellen. Ezt Washington szerint lényegében Maduro és más magas rangú venezuelai tisztségviselők irányítják. Az USA igazságügyi minisztériuma már 2020-ban vádat emelt a venezuelai elnök és több mint egy tucat tisztségviselő ellen, „narkoterrorista vállalkozásnak” minősítve a rezsimet.

Nicolás Maduro Fotó: Federico Parra/AFP

Donad Trump amerikai elnök a hétvégén lezártnak minősítette a venezuelai légteret, jelezve, az amerikai katonai akciók rövidesen kiterjedhetnek Venezuela területére. A dél-amerikai állam külügyminisztériuma erre azzal reagált, hogy Trump szavai „kolonialista fenyegetést” jelentenek, és egy „újabb különc, illegális és indokolatlan agressziót” takarnak. Felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak jogilag nincs felhatalmazása egy másik ország légterének lezárására.

A Miami Herald egyik forrása szerint Maduro teljes amnesztiát kért a konzultációk során, másrészt elfogadta volna, hogy választásokat írjanak ki az országban, de ragaszkodott volna ahhoz, hogy megtartsa az ellenőrzést a hadsereg fölött. Ezt a Fehér Ház nem hajlandó akceptálni.

A venezuelai helyzetről, illetve az amerikaiak drog- és terrorellenes háborújának hátteréről többek között ebben a cikkünkben írtunk bővebben.