Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért

Erősen indult 2026 a világpolitikában, az Egyesült Államok már az év első munkanapja előtt különleges katonai műveletet hajtott végre Venezuelában, ahonnan az éj leple alatt elrabolták Nicolas Maduro elnököt és feleségét, akiket azóta New Yorkban bíróság elé is állítottak. Az akció után Donald Trump bejelentette, hogy ők irányítják Venezuelát.

Az amerikai mércével is szokatlan venezuelai beavatkozásról beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE oktatójával, és szerkesztőségi Latin-Amerika-szakértőnkkel, Bede Mártonnal.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

00:35: Miért éppen Venezuelára pörgött rá a Trump-adminisztráció?

04:00: Chaveztől Maduróig, olajtól a narkoterrorig: gyors képbehelyezés Venezuela-ügyben.

10:45: Végre Donald Trump mellett másról is fontos beszélni: Marco Rubio szerepe

15:10: Az USÁ-ban élő latinók nagy része pontosan ugyanúgy gondolkodik Latin-Amerikáról, mint Marco Rubio.

16:52: Mennyire támogatják az amerikaiak a venezuelai akciót?

18:16: Repedések a MAGA-táboron belül. Marjorie Taylor Green, az elszabadult hajóágyú.

20:37: Monroe helyett Donroe.

24:46: Az USA latin-amerikai beavatkozásainak vérzivataros története.

28:32: Az USA kicsit kicsekkolt a történelemből, aztán most visszacsekkolt.

29:56: Olyan választások lesznek idén Latin-Amerikában, amire az amerikaiak biztosan oda fognak figyelni.

32:40: A performatív ágyúnaszád diplomácia!

34:34: Akkor most ki irányítja Venezuelát?

37:40: Variációk beavatkozásra: Irak vs. Venezuela.

39:24 Mit kell csinálnia az ideiglenes venezuelai elnöknőnek ahhoz, hogy az amerikaiak ne iktassák ki valamilyen módon?

41:55: Ha Venezuela, akkor olaj.

45:34: Túldimenzionáljuk az olajat.

46:32: Fentanil vs. kokain.

47:50: Maduro bíróság előtt. Hondurasi kegyelem.

52:40: 92 éves bíró a Maduro-ügyben.

53:14: Amúgy miért nem lőtték ki simán az amerikaiak Madurót, mint oly sok mindenki mást?

55:12: Merre tovább a globális vadnyugaton? Kitekintés Tajvantól Grönlandig.

Címlapkép: Kovács Bendegúz/444